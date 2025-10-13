Sant Fruitós crea una zona «stop and go» davant l'Escola de Música per facilitar la mobilitat escolar

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha habilitat un nou espai d'aturada ràpida davant de l'Escola de Música per millorar la mobilitat en les hores punta i garantir la seguretat dels alumnes. La mesura, anomenada stop and go escolar, permet que els vehicles s'aturin uns segons per deixar o recollir els estudiants sense interferir en el trànsit.
Un sistema per descongestionar l'entorn escolar
El nou stop and go s'ha posat en funcionament amb l'objectiu de facilitar l'accés i sortida dels alumnes de l'Escola de Música, especialment en els moments de més afluència. L'espai està pensat perquè els vehicles puguin aturar-se un màxim de 30 segons, temps suficient per deixar o recollir els infants amb seguretat i continuar la circulació.
Segons el consistori, aquesta mesura busca evitar les congestions de trànsit i les maniobres de risc que sovint es produeixen en les zones escolars durant els horaris d'entrada i sortida.
Ús temporal i responsable de l'espai
Des de l'Ajuntament es recorda que la nova àrea no és una zona d'aparcament, sinó un espai d'aturada temporal. L'objectiu és que les famílies facin un ús responsable del servei, contribuint a una mobilitat més àgil i segura per a tothom.
La iniciativa s'emmarca dins de les accions municipals destinades a millorar la seguretat viària entorn dels centres educatius del municipi i promoure bones pràctiques de mobilitat entre la ciutadania.