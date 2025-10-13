Sant Fruitós felicita Paula Fernández pels seus 200 partits a la màxima lliga femenina

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha felicitat Paula Fernández Jiménez per haver assolit els 200 partits a la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení estatal. La jugadora, que actualment milita a la Real Sociedad, ha arribat a aquesta xifra el 4 d'octubre, consolidant-se com una de les futbolistes més regulars del futbol femení català.
Sis temporades a l'elit del futbol femení
Fernández, centrecampista formada a les categories inferiors del FC Barcelona, ha acumulat sis temporades a la Lliga F des del seu debut l'any 2018. Durant aquest temps ha defensat els colors de quatre equips diferents, demostrant constància i un alt nivell competitiu que l'han convertida en una jugadora de referència.
Des del consistori santfruitosenc s'ha destacat la seva trajectòria esportiva i el valor d'haver mantingut-se a la màxima categoria del futbol femení durant tants anys consecutius.
Orgull i reconeixement
En un comunicat, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha expressat "l'orgull per la seva trajectòria i el seu compromís amb l'esport femení", i ha felicitat la futbolista per "ser un exemple de constància, esforç i passió pel futbol".
El municipi celebra així una fita que, més enllà de l'àmbit esportiu, representa també un motiu d'inspiració per a les joves esportistes del Bages que aspiren a seguir els passos de Paula Fernández.