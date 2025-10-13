Sant Fruitós de Bages digitalitza els padrons d'habitants per preservar-los i facilitar-ne la consulta

L'Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages ha iniciat la digitalització dels padrons d'habitants històrics, una actuació que vol preservar aquests documents i facilitar-ne la consulta al públic. Els padrons, que recullen informació des del 1888 fins al 1996, són una font essencial per a investigadors, genealogistes i ciutadans interessats en la història local.
Un projecte per conservar i difondre la memòria del municipi
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el projecte de digitalització dels padrons d'habitants conservats a l'Arxiu Municipal. La iniciativa té un doble objectiu: millorar la conservació d'aquests documents històrics i facilitar-ne l'accés públic sense posar en risc la seva integritat física.
Els padrons són registres que recullen la relació d'habitants d'un municipi, amb informació sobre la seva composició familiar, l'edat, l'ofici o el domicili. Aquesta documentació constitueix una font imprescindible per entendre l'evolució demogràfica i social del poble i per reconstruir la vida quotidiana de generacions anteriors.
De 1888 a 1996: més d'un segle d'història local
A Sant Fruitós de Bages, l'Arxiu Municipal conserva padrons d'habitants que daten des de l'any 1888 fins al 1996, any en què aquest registre es va informatitzar. Això significa que els documents que ara s'estan digitalitzant abracen més d'un segle de la història local, coincidint amb períodes de grans transformacions socials i econòmiques.
Per als investigadors, genealogistes o historiadors locals, aquests padrons són una eina fonamental per traçar l'evolució de les famílies, els oficis i la població al llarg del temps. També són d'interès per a la ciutadania que vulgui conèixer els seus orígens o estudiar l'estructura del municipi en èpoques passades.
Una digitalització amb suport de la Diputació de Barcelona
El procés de digitalització inclou la totalitat dels padrons en suport paper i es realitza gràcies al suport tècnic i econòmic de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, que ha finançat íntegrament el cost del projecte.
Aquesta col·laboració permet que municipis com Sant Fruitós disposin d'eines i recursos per garantir la preservació i difusió del seu patrimoni documental, en línia amb els objectius de modernització i accessibilitat dels arxius locals.
Un cop finalitzat el procés, els documents digitalitzats seran accessibles de manera més àgil i segura, sense necessitat de manipular els originals, que es conservaran adequadament per evitar-ne el deteriorament.
Finalització prevista abans de finals d'any
Segons les previsions municipals, el projecte estarà completament enllestit abans de finals d'aquest any. Fins aleshores, no es podran atendre consultes relacionades amb els padrons d'habitants, ja que els documents es troben immersos en el procés de digitalització.
Quan la feina estigui completada, l'Arxiu Municipal disposarà d'un fons digitalitzat que facilitarà la consulta per part de investigadors i ciutadania, alhora que preservarà un patrimoni històric de gran valor per a Sant Fruitós de Bages.