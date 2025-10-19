19 de octubre de 2025

Sant Fruitós amplia la xarxa de desfibril·ladors per garantir l'accés en cas d'emergència

L'Ajuntament reforça la seguretat cardiològica amb dos punts nous accessibles les 24 hores

Publicat el 19 d’octubre de 2025 a les 21:13

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha reforçat la xarxa de desfibril·ladors municipals amb la instal·lació d'un nou dispositiu a l'Institut Gerbert d'Aurillac i el trasllat del que hi havia al pavelló d'esports, que ara s'ha col·locat a l'exterior per garantir-ne l'accés permanent.

El nou desfibril·lador s'ha ubicat a l'entrada del centre educatiu, sota el porxo, mentre que el del pavelló s'ha instal·lat a l'entrada principal, al costat del bar, de manera que podrà utilitzar-se tant si l'equipament està obert com tancat. L'objectiu és millorar la seguretat i la capacitat de resposta davant possibles emergències cardíaques en espais de gran afluència.

Aquests dos dispositius se sumen als ja existents al municipi, situats a La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages i Torroella de Baix, així com a la Biblioteca Municipal, l'Ajuntament, la Policia Local i el Nexe Espai de Cultura.

Sant Fruitós també disposa de dues unitats mòbils equipades amb desfibril·ladors: una al camp de futbol i la piscina municipal, i una altra en un vehicle policial amb servei les 24 hores del dia.

