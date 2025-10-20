L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ofereix un taller gratuït per aprendre a fer de DJ

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc dels Tallers Ocupa't de formació, organitza una nova proposta adreçada a joves a partir de 12 anys: un taller gratuït per aprendre a fer de DJ, impartit per la cooperativa cultural Zona432.
Aquest taller constarà de cinc sessions pràctiques que es duran a terme els dies 13, 20 i 27 de novembre i l'11 i 19 de desembre, de les 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, al Nexe - Espai Jove.
L'activitat no requereix experiència prèvia i té com a objectiu apropar als joves al món de la música electrònica, oferint-los eines i coneixements per entendre i practicar l'ofici de DJ. Durant el taller, els participants aprendran a utilitzar equip professional de DJ (Cdj, mescladores, vinils, controladores, software), a mesclar i crear sessions musicals, i a reflexionar sobre la cultura musical i el seu paper en l'escena actual.
El curs culminarà amb una sessió pública oberta a la comunitat, que tindrà lloc el 19 de desembre, on els joves participants podran mostrar el que han après i fer sonar la seva pròpia música.
L'activitat compta amb places limitades, i les inscripcions es poden realitzar a través del perfil d'Instagram del Nexe Jove (@nexejove) o bé enviant un correu electrònic a nexejove@santfruitos.cat.