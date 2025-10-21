Sant Fruitós premia la creativitat veïnal amb els guardons del concurs de balcons Embalcona't

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha lliurat els premis del concurs Embalcona't, una proposta creada per fomentar l'embelliment dels carrers del municipi a través de la decoració floral de finestres i balcons. L'acte, celebrat dijous passat, va reconèixer la creativitat i l'esforç dels participants amb tres guardons inspirats en les estacions de l'any.
Reconeguda la creativitat dels veïns i veïnes
L'acte de lliurament dels premis del concurs Embalcona't va tenir lloc dijous passat, amb la presència de la regidora de Turisme, Carme Cruz, que va destacar "la qualitat, l'originalitat i l'esforç" de totes les propostes presentades. El certamen, impulsat per primera vegada enguany, ha nascut amb la voluntat d'implicar la ciutadania en la millora estètica i ambiental del poble, contribuint a fer de Sant Fruitós un municipi més acollidor i viu.
El primer premi, anomenat Flor de Primavera, va ser per a Rosa Meneses, que va rebre com a obsequi un paquet turístic Sant Fruitós Gourmet i Modernista. El segon guardó, Flor d'Estiu, va recaure en Rocío Alcázar, premiada amb un àpat per a dues persones al restaurant Can Ladis. Finalment, el tercer premi, Flor de Tardor, va ser per a David Torreblanca, que va obtenir quatre entrades per al Teatre del Casal Cultural.
Una proposta amb voluntat de continuïtat
L'Ajuntament ha valorat molt positivament la resposta veïnal i ja ha anunciat la seva intenció de consolidar el concurs amb noves edicions. El certamen s'ha impulsat en el marc de la Gala Viles Florides, celebrada recentment a Sant Fruitós de Bages, i forma part del compromís municipal per potenciar el turisme, la sostenibilitat i la participació ciutadana.