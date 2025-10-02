La casa del carrer Padró, 41, guanya la primera edició del concurs Embalcona't entre flors de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha viscut un setembre ple de color amb la primera edició del concurs Embalcona't entre flors, que ha omplert els carrers de decoracions naturals. El municipi també es prepara per acollir la gala anual de Viles Florides aquest divendres, un esdeveniment que reunirà més de 300 representants d'arreu de Catalunya i Andorra.
Primer concurs de balcons florits
El balcó del carrer Padró, 41, decorat per Rosa Meneses, ha estat escollit com la millor proposta d'aquesta edició i ha rebut el premi Flor de Primavera. La guanyadora s'ha endut un paquet turístic Sant Fruitós Gourmet i Modernista.
El segon guardó, la Flor d'Estiu, ha estat per al balcó del carrer Doctor Barnard, 19, d'en Rocio Alcázar, que ha obtingut un àpat per a dues persones al restaurant Can Ladis.
El tercer premi, la Flor de Tardor, ha anat al carrer de la Caça, 4, de David Torreblanca, qui ha rebut quatre entrades per al Teatre del Casal Cultural.
L'Ajuntament també ha participat a la iniciativa decorant el seu balcó amb una desena de torretes que han aportat un toc natural i acollidor a la façana del consistori.
Un mapa per descobrir els balcons
Les decoracions florals no han quedat només per als veïns del municipi: totes les propostes es poden consultar a través d'un mapa que permet recórrer els carrers i descobrir cadascun dels balcons guarnits.
Sant Fruitós, amfitrió de la gala Viles Florides
Aquest divendres, Sant Fruitós de Bages es convertirà en el primer municipi de la Catalunya Central que acull la Gala Anual de Viles Florides. La cita reunirà més de 300 municipis de Catalunya i Andorra que aposten per embellir els seus espais amb flors i plantes ornamentals.
La trobada se celebrarà a la tarda a l'entorn de Sant Benet de Bages, mentre que al matí els representants municipals podran gaudir d'activitats lúdiques i culturals, com un escape room temàtic per conèixer el patrimoni local i visites guiades al recinte monàstic.