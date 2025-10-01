Sant Fruitós reforça la seguretat viària a l'entorn escolar amb una campanya de la Policia Local

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages s'ha adherit a la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit per millorar la seguretat als voltants dels centres educatius. Durant tota aquesta setmana, els agents duen a terme controls específics en horaris d'entrada i sortida dels alumnes, amb l'objectiu de reduir conductes de risc i promoure una mobilitat més segura.
Controls específics
Els agents posen especial atenció a parades i estacionaments inadequats en zones de pas, cruïlles, voreres, passos de vianants, parades de transport públic i zones reservades. També se sancionen conductes com l'excés de velocitat o l'incompliment de la senyalització viària.
Un altre punt clau de la campanya és verificar l'ús correcte dels sistemes de seguretat passiva, com el cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil homologats.
Una crida a la responsabilitat
L'objectiu principal de la campanya és conscienciar conductors, acompanyants i vianants perquè adoptin una actitud responsable, evitant comportaments imprudents que puguin posar en risc la seguretat dels infants. La iniciativa es desenvolupa de manera coordinada amb altres municipis catalans per garantir uns entorns escolars més segurs.