Sant Fruitós impulsa un Pla Local de Foment de la Lectura per als pròxims quatre anys

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa la redacció del Pla Local de Foment de la Lectura, una iniciativa estratègica que tindrà una vigència de quatre anys i que vol establir les accions necessàries per potenciar l'hàbit lector de manera transversal, cohesionada i accessible per a tota la ciutadania.
El procés està coordinat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que ja ha començat una fase de diagnosi mitjançant trobades amb diversos agents del territori per identificar fortaleses, debilitats, oportunitats i reptes en aquest àmbit. L'objectiu central del pla és aconseguir més i millors lectors, entenent la lectura en un sentit ampli, que inclou el paper, el format digital i l'oralitat, així com la diversitat de continguts.
El projecte es desenvolupa de manera transversal i comptarà amb sessions participatives obertes a la ciutadania i entitats locals, amb la voluntat de recollir propostes i implicar activament la població en la seva construcció. A més, s'ha creat un logotip específic que identifica totes les accions vinculades al pla i que manté una clara relació amb la imatge de la biblioteca municipal, motor principal de la iniciativa.
Un cop aprovat, el pla es convertirà en el full de ruta del municipi en matèria de foment lector durant els pròxims quatre anys, amb el propòsit de fer créixer el nombre de lectors i millorar-ne la qualitat, contribuint a un Sant Fruitós més cohesionat, culte i crític.