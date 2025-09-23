Manresa impulsa un fòrum ciutadà per definir el Pla Municipal de Lectura 2026-2030

Manresa celebrarà aquest dissabte 27 de setembre al Conservatori de Música (de 2/4 de 10 del matí a 1/4 de 2 del migdia) el fòrum per la lectura, una jornada oberta a la ciutadania, empreses, entitats i professionals del sector cultural. L'objectiu és establir les bases del Pla Municipal de Lectura 2026-2030, que busca millorar els hàbits lectors entre la població i reforçar el compromís amb la cultura escrita.
Durant la trobada es treballarà sobre aspectes com l'educació, els drets culturals, els espais de lectura a la ciutat, la cultura i la llengua, així com la creació, producció i distribució literària i editorial.
Debats i activitats obertes a tota la ciutat
El procés participatiu, que finalitzarà el 5 d'octubre, inclou una enquesta ciutadana disponible a Manresa Decidim. Paral·lelament, es duran a terme activitats per implicar la població.
El 25 de setembre a les 7 de la tarda, el Centre Cultural el Casino acollirà un debat sobre lectura i educació amb la filòloga, editora i mestra Montse Ayala Coromina i l'escriptor i professor Llorenç Capdevila. L'endemà, 26 de setembre, també a les 7 al mateix espai, tindrà lloc un debat sobre lectura i llengua moderat per Marc Orriols Gol, assessor per la Llengua de l'Ajuntament, amb la crítica literària Iris Llop Mangas i el filòleg i escriptor Xavier Mas Craviotto, autor del manifest per a la lectura. La ciutadania es pot adherir al manifest fins al 5 de desembre mitjançant la plataforma Manresa Decidim.
Un projecte coral amb suport institucional
El Pla Municipal de Lectura de Manresa és una iniciativa de les regidories de Cultura i Llengua, Educació i Universitats, amb la implicació de les biblioteques del Casino i l'Ateneu Les Bases, així com de la resta de regidories municipals per fomentar l'hàbit lector des dels seus àmbits. També compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La presentació de les estratègies i accions concretes per al període 2026-2030 es farà al desembre, culminant un procés que busca implicar tota la comunitat en la construcció d'una ciutat més lectora.