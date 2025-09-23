El Mil·lenari de Montserrat arribarà a Roma amb una exposició i concerts del Festival de Perelada

Com ja va passar a Brussel·les, el Mil·lenari de Montserrat transcendeix les fronteres nacionals i viatja fins a Roma. De l'1 al 14 d'octubre, el Palazzo della Cancelleria, un edifici renaixentista de la Santa Seu i Patrimoni de la Humanitat, acollirà l'exposició Montserrat: una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa. Paral·lelament, el Festival de Perelada hi organitzarà concerts i conferències en espais emblemàtics de la capital italiana.
Exposició immersiva sobre Montserrat
L'exposició, que s'inaugurarà oficialment el divendres 3 d'octubre a 2/4 de 12 del migdia, vol mostrar com l'Abadia de Montserrat és un exemple pràctic de com la Regla de Sant Benet ha contribuït a la construcció d'Europa com a comunitat. Projectada íntegrament en italià, la mostra utilitza recursos tecnològics immersius per transmetre els valors benedictins a partir del lema del Mil·lenari: Ora, Lege, Labora, Rege te Ipsum, In Communitate.
Els visitants podran explorar espais habitualment inaccessibles del monestir i escoltar testimonis tant de figures internacionals com de persones anònimes que expliquen la seva experiència amb Montserrat. La iniciativa compta amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos i del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat, a través de la seva delegació a Itàlia.
Autoritats i Escolania en l'acte inaugural
A l'acte inaugural hi assistiran diverses autoritats de la cúria romana, així com els màxims representants de l'Abadia de Montserrat: Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat, i Bernat Juliol i Galí, comissari del Mil·lenari. També hi serà present el president de la Generalitat, Salvador Illa.
El Festival de Perelada porta la música catalana a Roma
Coincidint amb el Mil·lenari, el Festival de Perelada organitza una edició especial a Roma com a preludi del seu 40è aniversari. De l'1 al 3 d'octubre, diversos espais històrics de la ciutat acolliran concerts i activitats que combinen espiritualitat, patrimoni i creació artística.
El 1 d'octubre, a l'Ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu i l'Orde de Malta, el quartet de saxòfons Kebyart oferirà La Grande Bellezza (6 de la tarda), amb obres de Stravinsky, Bernat Vivancos i Nino Rota. Tot seguit, Vespres d'Arnadí presentarà Corelliana (3/4 de 7), amb peces de Corelli, Scarlatti, Händel i Geminiani.
El 2 d'octubre, la Reial Acadèmia d'Espanya a Roma acollirà la conferència Mil·lenari de Montserrat: de Terradellas a Vivancos (5 de la tarda), a càrrec de Jordi-A. Piqué i del compositor Bernat Vivancos. Després, a l'església de San Pietro in Montorio, se celebrarà el concert Terradeglias a la Ciutat Eterna, dedicat al compositor català Domènec Terradellas, amb la soprano Sara Blanch, Cantoría i Vespres d'Arnadí.
El 3 d'octubre, a la Casa dei Cavalieri di Rodi (2/4 de 6 de la tarda), el grup Cantoría oferirà El Jubilate, amb música renaixentista ibèrica. Finalment, la Basílica de Sant'Anselmo all'Aventino (8 del vespre) acollirà el concert de cloenda amb l'Escolania de Montserrat, la Capella de Música de Montserrat i la soprano Sara Blanch.
Complicitat institucional i projecció internacional
Aquesta edició especial és fruit de la col·laboració entre l'Abadia de Montserrat i el Festival de Perelada, amb el suport d'institucions com les Ambaixades d'Espanya davant la Santa Seu i l'Orde de Malta, la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Llull, l'Instituto Cervantes, l'Orde de Malta i la Fondazione di Arte Sacra de Roma.
Amb aquesta iniciativa, Montserrat torna a situar-se com a referent cultural i espiritual més enllà de Catalunya, mostrant com el seu llegat benedictí i la seva música continuen essent part essencial de la història i del patrimoni europeu.