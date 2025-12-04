El SIAD del Bages estrenarà un nou pis d'urgència per a víctimes de violència masclista el 2026

El Consell Comarcal del Bages ha anunciat la creació d'un recurs temporal d'allotjament d'urgència per a dones i fills víctimes de violència masclista, previst per al 2026. La mesura es va presentar aquest dimecres durant l'acte de celebració dels 20 anys del SIAD, que va reunir més de seixanta representants institucionals, professionals i usuàries al Convent de Sant Francesc de Santpedor.
Un acte per celebrar 20 anys de servei i per anunciar noves eines de protecció
El Convent de Sant Francesc de Santpedor va ser l'escenari de la commemoració dels 20 anys del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Bages. L'acte va reunir més de seixanta persones entre alcaldies, regidories, professionals de la xarxa d'atenció i representants institucionals, amb la participació del president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la secretària de Feminismes, Yolanda Ferrer, i la vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona, Raquel Albiol.
La consellera Àdria Mazcuñan va destacar que el SIAD s'ha consolidat com "un servei de referència en les polítiques públiques d'igualtat" i que el treball conjunt amb administracions i professionals ha estat fonamental per al seu creixement.
Un nou recurs clau: allotjament d'urgència per a dones i fills
Durant l'acte, el president Eloi Hernàndez va anunciar una de les principals novetats per al futur del servei: la creació l'any 2026 d'un recurs temporal d'allotjament d'urgència per a dones i fills víctimes de violència masclista. Aquest equipament, actualment en fase de definició normativa i implementació, oferirà protecció immediata en situacions de risc i reforçarà la xarxa comarcal de suport.
A més d'aquest projecte, Hernández va confirmar un reforç important de l'equip professional, amb la incorporació de dues psicòlogues, una jurista a jornada completa, una cap de servei i una administrativa. També s'hi suma una tècnica d'igualtat i equitat, i es consolida a jornada sencera la tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBI.
Dues dècades de suport, prevenció i acompanyament
Durant la celebració es van compartir les principals dades acumulades al llarg de 20 anys. El SIAD ha atès 4.128 dones i ha realitzat 11.722 entrevistes de caràcter jurídic i psicològic. Paral·lelament, 420 dones han participat en grups terapèutics que han sumat 210 sessions.
Només el 2025, gràcies a la recent ampliació de l'equip, el servei ha atès 225 dones i ha realitzat 969 visites.
En l'àmbit de la prevenció, els programes coeducatius i de sensibilització han arribat a 32.500 persones, entre infants, joves, docents i famílies. També s'han impartit 72 xerrades amb més de 1.500 participants i les trobades comarcals han reunit 1.642 dones. A més, 16.783 infants han participat al JugaBages.
Reflexió sobre els reptes actuals
L'acte va incloure la projecció d'un vídeo commemoratiu i un col·loqui moderat per la periodista Queralt Casals, dedicat a analitzar l'evolució de les polítiques públiques d'igualtat i els reptes davant els discursos antifeministes. En el debat hi van intervenir Àdria Mazcuñan i els exconsellers comarcals Albert Marañón i Joan Vinyes.
La cloenda va comptar amb una actuació en format acústic de les cantants Maria Ribot i Marina Lluch.
Un servei coordinat i essencial per a la comarca
El SIAD del Consell Comarcal treballa estretament amb el SIAD de Manresa, els serveis socials municipals, el Servei d'Intervenció Especialitzada en violències masclistes de la Catalunya Central, els serveis de salut i els cossos de seguretat. El servei ofereix atenció psicològica i jurídica, informació, acompanyament i accions de prevenció comunitària de manera pública, gratuïta i especialitzada.
L'acte va subratllar el paper imprescindible del Departament d'Igualtat i Feminismes i de la Diputació de Barcelona en el sosteniment i ampliació dels serveis d'igualtat arreu del Bages.