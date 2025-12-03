La manresana Mercè Rosich continuarà presidint la Federació Catalana d'Atletisme

La manresana Mercè Rosich seguirà al capdavant de la Federació Catalana d'Atletisme després que la Junta Electoral hagi proclamat la seva candidatura com a única presentada en el procés electoral. En no existir cap altra llista, s'ha suspès la votació prevista i Rosich renova automàticament el càrrec.
Una reelecció automàtica per manca d'alternatives
La Junta Electoral ha confirmat aquest dimarts que només s'ha registrat una candidatura per optar a la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme: la de l'actual presidenta, Mercè Rosich. Davant aquesta situació, l'òrgan ha ordenat suspendre l'Assemblea General Extraordinària prevista per a l'elecció i, en conseqüència, no caldrà sotmetre la presidència a votació.
D'aquesta manera, Rosich continuarà dirigint la federació en un nou mandat, en un moment de consolidació institucional i projectes esportius en marxa.
Rosich, una figura clau amb més de 50 anys vinculada a l'atletisme manresà
Psicòloga de professió, Mercè Rosich acumula mig segle de trajectòria dins del Club Atlètic Manresa, on ha estat atleta, entrenadora, directiva i presidenta. El seu compromís amb l'entitat i el seu coneixement del teixit atlètic català han estat factors destacats en la seva carrera federativa.
El març de 2022 va ser escollida presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme en unes eleccions disputades entre dues candidatures. Rosich va obtenir 53 vots, davant els 32 de l'aleshores president, Joan Villuendas, produint així el relleu al capdavant de l'organisme.
Un camí electoral marcat per la persistència
No era la primera vegada que Rosich optava al càrrec. Ja ho havia fet el març de 2018, en unes eleccions molt ajustades en què va perdre per només un vot (37 a 36) davant Villuendas en una assemblea amb representació de 80 clubs.
Aquella derrota mínima, però, no va frenar la seva voluntat de servei al món de l'atletisme català, que finalment la va portar a la presidència i que ara, sense oposició, li garanteix la continuïtat al capdavant de la federació.