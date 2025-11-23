L'Avinent Manresa signa una gran actuació al Campionat d'Espanya de Cros per a Clubs

L'Avinent Manresa ha completat un cap de setmana d'alt nivell al Campionat d'Espanya de Cros per a Clubs, disputat aquest diumenge a Atapuerca en un matí gèlid i amb condicions dures. Les formacions masculines sub23 i sub18 han competit a un molt bon nivell i han signat resultats destacats entre els millors equips de l'Estat.
Sisena posició per al sub23, primer equip català
L'equip sub23 ha afrontat un exigent recorregut de 5.876 metres i ha aconseguit una valuosa sisena posició final, convertint-se en el millor equip català de la categoria. El bon resultat col·lectiu ha estat possible gràcies a les actuacions de:
- Gonçalo Jose Sousa, 15è amb un registre de 18'21"
- Jofre Roca, 45è amb 19'36"
- Yassin L'Aziri, 60è amb 20'00"
- Pol Camprubí, 76è amb 20'22"
Tots quatre han competit entre 26 equips i 136 atletes classificats, fent front a un vent intens i a temperatures molt baixes que han marcat tota la jornada.
Resultat solvent del sub18 en una categoria molt nombrosa
L'equip sub18, que corria una distància de 3.895 metres, ha deixat també una impressió excel·lent en un campionat amb prop de cinquanta formacions i un total de 349 atletes.
La formació manresana ha assolit la 36a posició final, amb aquests resultats individuals:
- Aleix Ferrero, 81è amb 13'24"
- Adrià Caso, 137è amb 13'50"
- Guillem Blanco, 213è amb 14'21"
- Pau Barragan, 221è amb 14'23"
La participació en un escenari tan competitiu i referent del cros estatal ha permès als joves atletes sumar experiència i demostrar el bon moment del club en proves de cros.