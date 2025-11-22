El Covisa Manresa suma la primera victòria amb una exhibició d'intensitat (3-2)

El Covisa Manresa ha estrenat el seu caseller de victòries a la lliga després d'imposar-se per 3 a 2 a l'Hospitalet Bellsport, en un partit marcat per la solidesa defensiva, el ritme alt i un plantejament molt més convincent que en les jornades anteriors. Els gols d'Héctor Albadalejo i el doblet d'Asis han estat determinants per derrotar un rival exigent i mantenir viva la reacció de l'equip.
Un inici vibrant i un descans amb polèmica
El Covisa Manresa ha sortit amb una intensitat molt superior a la mostrada en altres partits, pressionant alt i incomodant constantment la sortida de pilota de l'Hospitalet. Fruit d'aquesta actitud, Héctor Albadalejo ha obert el marcador al minut 3 en un mà a mà perfecte davant Iban Reyes (1-0).
Els locals, però, han entrat massa aviat en bonus de faltes, i l'exmanresà Antoñito ha empatat des del doble penal (1-1). L'arbitratge, força rigorós durant la primera meitat, també ha contribuït a un final de període tens. Amb l'empat, els equips han marxat als vestidors.
Asis marca el camí i el Covisa Manresa creix
Només començar la segona part, Asis ha sorprès amb un xut llunyà que superava novament el porter visitant (2-1). L'equip de Jairo ha mantingut una defensa molt ben estructurada, amb ajudes constants i una gran coordinació, que ha limitat enormement el potencial ofensiu de l'Hospitalet.
Ja al tram final, Asis ha tornat a veure porteria amb el 3 a 1 (minut 35); un cop dur per als del Llobregat, que just abans havien perdut Guillem Royo per expulsió. L'Hospitalet només ha pogut reaccionar de doble penal i amb el joc de cinc, amb el qual Vargas ha establert el 3 a 2 a pocs minuts del final.
Un final d'infart i un triomf molt necessari
Els visitants han apostat pel porter jugador i han generat inquietud fins al darrer instant, mentre que el Covisa Manresa ha estat a punt de sentenciar amb una transició que ha acabat amb un xut d'Asis al travesser. En l'última acció, els locals han marcat a porta buida, però el gol no ha pujat al marcador perquè els àrbitres han considerat que era fora de temps.