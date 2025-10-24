Sant Fruitós dona el tret de sortida al nou cicle de caminades de marxa nòrdica

Aquest mes d'octubre arrenca un nou cicle de caminades de marxa nòrdica, una proposta que uneix activitat física, socialització i descoberta del territori. Sant Fruitós de Bages serà el municipi amfitrió de la primera sortida, prevista per al dijous 30 d'octubre, en una jornada oberta a totes les edats i nivells de condició física.
Una iniciativa per promoure la salut i la convivència
El cicle de marxa nòrdica vol fomentar la pràctica d'exercici físic en un entorn natural, alhora que ofereix l'oportunitat de compartir experiències amb participants d'altres municipis. L'activitat està pensada perquè tothom hi pugui prendre part, amb itineraris accessibles i un ritme adaptat als diferents nivells.
Des de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'ha previst que totes les persones que no disposin de bastons puguin utilitzar material cedit pel consistori, garantint així que tothom pugui participar amb les condicions òptimes.
Calendari de properes sortides
Després de la jornada inaugural a Sant Fruitós, el cicle continuarà amb diverses caminades programades per als pròxims mesos: 22 de gener a Santa Coloma de Gramenet, 11 de febrer a Vallromanes i 25 de març a Vilanova del Camí.
Cada trobada serà una ocasió per descobrir nous paisatges i municipis dins d'un ambient relaxat i de convivència.
Inscripcions obertes i gratuïtes
La participació al programa és totalment gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a l'Àrea d'Esports (carrer Padró, 72) com a mínim dues setmanes abans de cada sortida.