La marca del nou servei municipal de lloguer de bicicletes de Manresa es dirà Baik

El servei de lloguer de bicicletes elèctriques que impulsa l'Ajuntament de Manresa ja té nom: es dirà Baik. La marca fa una picada d'ullet a la idiosincràsia manresana, fusionant la genuïna pronunciació de vaig (vaic) amb l'escriptura del terme anglès bike, amb un resultat que pretén apel·lar a l'orgull local i que, a més, ha de permetre generar eslògans i crides per a les campanyes de promoció.

La nova marca comercial s'ha presentat públicament aquest divendres, en una roda de premsa encapçalada pel regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, i pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia. A la presentació, també hi ha pres part l'estudi manresà Kocori, que ha estat l'encarregat de crear la imatge gràfica, inspirada en un cercle, que simbolitza les rodes de la bicicleta, i dues línies, que representen els pedals i també l'endoll elèctric.

En aquests moments, la gestió el servei es troba en fase de licitació. Les empreses interessades poden presentar la seva oferta fins al proper 5 de juny. El servei comptarà amb una flota de 200 bicicletes elèctriques i està pensat, principalment, per a turistes i persones que visiten la ciutat. Així, hi haurà una modalitat de lloguer de curta durada, d'un màxim d'una setmana. A més, Manresa Turisme oferirà visites a la ciutat amb aquestes bicicletes. A més a més, per contribuir a la sostenibilitat econòmica del servei, hi haurà una segona modalitat de lloguer de llarga durada, per a períodes mensuals o anuals fins a un màxim de dos anys, pensada per a persones que viuen, treballen o estudien a Manresa.

La posada en marxa d'aquest nou servei és també una ferma aposta per la mobilitat sostenible. Per aquest motiu, al llarg d'aquest any s'ampliaran les zones d'aparcament específiques per a les bicicletes. En aquests moments, a la ciutat hi ha un total de 55 estacions de bicicleta amb 200 forquilles (una estructura metàl·lica a la qual es poden lligar un màxim de dues bicicletes simultàniament). Aquestes 200 s'ampliaran amb 36 noves estacions de quatre forquilles cadascuna, de forma que cada aparcament tindrà una capacitat màxima per a vuit bicicletes. Un cop fet el desplegament, a la ciutat hi haurà 90 aparcaments de bicicletes amb una capacitat per a 688. La previsió és poder-les anar ampliant segons la demanda i les necessitats de la ciutadania.

El projecte del servei de bicicletes està valorat en 590.000 euros, que es financen amb una subvenció dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí dels fons europeus Next Generation -impulsats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament d'Empresa i Treball-, uns diners que serviran per implementar el servei i fer la inversió inicial, els aparcaments en forquilla que es desplegaran a la ciutat i també per al local que ha de servir com a punt d'atenció, taller i magatzem. S'ha anunciat que estarà ubicat a la plaça Bages.