Manresa proposa dotze solars per edificar un màxim de 278 habitatges assequibles

Manresa ha proposat dotze solars per inscriure a la reserva pública posada en marxa per la Generalitat de Catalunya dins el Pla 50.000 Habitatges, destinat a ampliar el parc públic d'habitatge assequible a tot el país. De les dotze finques, deu es troben en sòl municipal i s'hi podrien aixecar un màxim de 211 habitatges, i dos són d'entitats socials que també ha n sol·licitat l'entrada al registre, amb capacitat per poder-hi construir 67 pisos. El pla del Govern català preveu la construcció de 50.000 nous habitatges públics a tot el país fins a l'any 2030. A Manresa, en podrien ser un màxim de 278.

Les xifres les ha donat a conèixer aquest dijous l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i el regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, que han destacat que el pla pot representar una gran oportunitat per Manresa. En aquesta línia, han reiterat que l'habitatge és un dels eixos fonamentals de la política de govern, i han recordat que des de principis de mandat l'Ajuntament està impulsant projectes que permetran posar a disposició de la ciutadania un total de 120 pisos de protecció oficial.

Pel que fa a les finques que s'han proposat al registre del Govern català, l'alcalde ha subratllat que s'hi han pogut inscriure "perquè teníem els deures fets", ja que la Generalitat només ha acceptat solars preparats urbanísticament per ser edificats de manera immediata. Per la seva banda, el regidor Alonso ha posat en valor el fet que "el 48,2% dels habitatges proposats estan situats al Centre Històric".

Del total de solars municipals, l'Ajuntament de Manresa proposa que en quatre sigui l'empresa municipal Forum o el mateix Ajuntament qui actuï com a promotor. En aquests casos, s'espera que aquestes finques puguin rebre els avantatges de finançament anunciats pel Govern català. Es tracta de les promocions ja anunciades al carrer Sant Miquel, al carrer Aiguader i al carrer Sant Bartomeu, i també d'un altre solar al carrer del Bruc 75. La finca de Sant Miquel té un sostre edificable de 542 m2 i s'hi podrien aixecar sis pisos i en les dues finques de Sant Bartomeu i Aiguader el sostre és de 1.500 m2 i el número d'habitatges és de tretze. Pel que fa a la finca del Bruc, el sostr e edificable és de 889 m2 i hi cabrien dotze pisos.

Per a la resta de solars en sòl municipal, l'Ajuntament proposa que sigui la Generalitat la que actuï com a promotora. Es tracta de la finca del carrer Dibuixant Vilanova 22-30 (Tossal dels Cigalons), amb un sostre edificable de 3.711 m2 i la possibilitat de construir-hi un màxim de quaranta-un pisos; de la finca del carrer Enric Granados 2 (1.606 m2 de sostre i un màxim de vint-i-un habitatges); dels dos solars del carrer Barreres (5.802 m2 de sostre i cinquanta-dos pisos), del solar del Camí Vell de Santpedor 73-75 (3.800 m2 i un màxim de quaranta-cinc pisos) i d'un solar del carrer Rosselló (1.993 m2 i un màxim de vint-i-un pisos).

Pel que fa a les finques situades en sòls privats, Ampans ha fet la sol·licitud per al solar que té al passatge Tudela 20 (Tossal dels Cigalons), amb 420 m2 de sostre i la possibilitat de fer-hi quatre habitatges, i Sant Andreu Salut per al solar que té al carrer Sant Salvador 6-26 (a L'Anònima), amb un sostre edificable de 5.500 m2 i un total de seixanta-tres pisos.

Resum de les finques

El resum de les finques, amb els seus metres quadrats, habitatges projectats i promotors són Sant Miquel 14, 542 m2, 6 habitatges, de FORUM; Sant Bartomeu i Aiguader (2 finques), 1.500 m2, 13 habitatges, de FORUM; Bruc 75, 889 m2, 12 habitatges, de l'Ajuntament; Enric Granados 2 (PAU Colomer), 1.606 m2, 17-21 habitatges, de la Generalitat; Camí Vell de Santpedor 73-75 (PPU La Parada), 3.800 m2, 37-45 habitatges, de la Generalitat; Carrer Roselló (PAU Rosselló), 1.993 m2, 17-21 habitatges, de la Generalitat; Dibuixant Vilanova 22-30 (Tossal dels Cigalons), 3.711 m2, 34-41 habitatges, de la Generalitat; Barreres (2 finques), 5.802 m2, 52 habitatges, de la Generalitat; Passatge Tudela 20 (Tossal dels Cigalons), 420 m2, 4 habitatges, d'Ampans, i Sant Salvador 6-26 (L'Anònima), 5.500 m2, 63 habitatges, de Sant Andreu Salut.