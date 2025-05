Tota l'oferta manresana d'estiu per a infants, adolescents i joves, en un recull

L'Ajuntament de Manresa ha publicat tota l'oferta de casals i activitats per als mesos d'estiu per a infants d'1 any fins a joves de 25. Amb el nom Fa estiu, el consistori ha agrupat totes les propostes en un llibret físic i digital i també a l'apartat web municipal, un espai on es pot trobar des d'avui la informació de totes les propostes municipals i els enllaços on poder fer les inscripcions. A més a més dels casals i activitats de cada any, en aquesta ocasió s'amplia l'oferta amb tallers i cursos per a joves fins a 25 anys.

El programa Fa estiu inclou els casals habituals enfocats a la pràctica d'activitats lúdic-educatives i esportives, i d'activitats per conèixer la ciutat i la cultura popular i pels quals s'ofereixen 2.000 places. En aquest sentit, repeteixen els casals Òrbita Jove, els de Temps X Viure a la Ludoteca Ludugurus i a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, el Pisijocs d'estiu a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, les Jornades d'estiu i els Intensius de natació a l'Ateneu Les Bases, els Esportius Municipals al complex esportiu del Vell Congost i al Parc de l'Agulla, i el casal del Pla Educatiu Entorn a les escoles Sant Ignasi i La Font.

El programa inclou, a més, el servei de canguratge de Temps X Viure al LabTarda (edifici de la FUB4), que promou l'interès dels infants per la ciència a través del joc i pel qual s'ofereixen 180 places. També com edicions anteriors, s'obriran les aules socioeducatives i d'aprenentatge de català per a infants i joves nouvinguts, que comptaran amb 180 places més.

Tallers per a joves entre 16 i 25 anys

Aquest any i per primera vegada, el programa inclou tot un seguit de tallers per a joves d'entre 16 i 25 anys que els permetran adquirir coneixements en primers auxilis i ús de desfibril·ladors, en com fer classes de reforç escolar i de cangur, formació sobre manipulació d'aliments i sobre creació de pòdcasts. Per aquests cursos de nova creació, hi haurà disponibles 75 places.

Fa estiu també inclou les activitats puntuals d'Estiu Jove, com ara la remullada nocturna a les piscines municipals, el parc d'inflables aquàtics i el torneig de vòlei platja a la plaça Major, l'Urban Esport Fest a la pista del passatge Jover, i altres propostes com jugar al Làser Tag a la nit al costat de l'Anònima o a l'Escape room al Museu del Barroc.

També com a activitats puntuals, es consolidaran les activitats esportives d'Estiu JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) enfocades a adolescents entre 12 i 18 anys. Aquestes activitats es duran a terme tres tardes a la setmana al pavelló de l'Escola Joviat.

Informació i inscripcions

Fa estiu és el nom amb el qual s'agrupa tota l'oferta de casals de l'Ajuntament de Manresa que enguany es troba recopilada en un llibret que es podrà trobar físicament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, així com a altres equipaments municipals i entitats. A més del llibret, l'oferta està disponible al web municipal, des d'on es podran gestionar totes les inscripcions a partir del dilluns 12 de maig a les 12 del migdia, excepte les d'Estiu Jove, que s'obriran el 2 de juny.

L'elaboració i coordinació de l'oferta d'estiu per a infants, adolescents i joves ha anat a càrrec de les regidories d'Infància i Joventut, de Feminismes i LGTBI, d'Esports i Salut, i d'Educació de l'Ajuntament de Manresa.