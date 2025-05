Més de 600 alumnes del Bages s'han citat a la 7a Trobada de Cooperatives CuEmE

El Palau Firal de Manresa ha acollit aquest dimarts la 7a Trobada de Cooperatives del projecte CuEmE (Cultura Emprenedora a l'Escola), amb la participació de 23 cooperatives escolars de 15 escoles diferents de la comarca i amb més de 600 alumnes. La jornada ha estat un espai de treball per a l'alumnat de primària compartint els projectes que han estat treballant al llarg del curs en el marc d'un projecte que fomenta l'emprenedoria, la creativitat i la responsabilitat social des de les aules creant una cooperativa i duent a terme tot el procés de creació: tràmits, ideació, creació de producte i venda.

Durant la trobada, els nens i nenes han pogut exposar els seus productes i experiències en parades que han servit com a simulacre dels mercats locals on properament realitzaran la venda real. També han participat en jocs cooperatius pensats per reforçar els valors del treball en equip, el consens i la solidaritat.

"És molt valuós veure com infants de tants municipis comparteixen idees i aprenentatges. A través del CuEmE, treballen valors fonamentals com la igualtat, la iniciativa, i el compromís col·lectiu", ha destacat Àdria Mazcuñan, consellera d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, que ha estat l'encarregada d'obrir l'acte.

Aquest curs han participat escoles de municipis com Castellfollit del Boix, Callús, Navàs, Monistrol de Montserrat, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Manresa, consolidant la trobada com una cita clau del curs escolar per a moltes escoles de la comarca. La voluntat del Consell Comarcal del Bages és donar continuïtat i fer créixer el projecte en futures edicions, animant nous centres i municipis a sumar-s'hi.

El projecte CuEmE té per objectiu desenvolupar les competències emprenedores de l'alumnat, treballant habilitats com la planificació, la gestió de projectes, la presa de decisions i la innovació. A més, reforça una visió crítica i responsable de l'activitat econòmica, i aposta per una formació integral i arrelada al territori.

La jornada ha finalitzat amb una cloenda del president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la diputada adjunta de l'Àrea d'Educació, Glòria Colom.