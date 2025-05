La coordinadora territorial de Joventut visita el Nexe - Espai Jove de Sant Fruitós

La coordinadora territorial de Joventut, Marta Gallardo, ha visitat aquest dilluns el Nexe - Espai Jove de Sant Fruitós de Bages, en una trobada que ha permès conèixer de primera mà les instal·lacions i els recursos que s'ofereixen als joves del municipi.

Acompanyada per la consellera de Joventut del Consell Comarcal del Bages, Silvia Tardà, Gallardo ha pogut descobrir els serveis i eines que aquest espai ofereix per a la joventut, així com la gran transversalitat de les activitats i projectes que s'hi desenvolupen.

L'acte ha comptat amb la participació de la primera tinent d'alcalde, Carme Cruz; la regidora de Joventut, Firdaous Naieb, i l'equip tècnic de l'àrea. Tots ells han destacat la coordinació que s'estableix des de Joventut amb altres serveis municipals com els d'ocupació, serveis a les persones, cultura, i festes, entre d'altres, per garantir un suport integral al jovent del municipi.

A més, han presentat la figura del psicòleg per a joves, un projecte impulsat a Sant Fruitós de Bages que és molt ben rebut per la joventut i altres serveis comarcals, i que busca oferir un espai de suport emocional i orientació.