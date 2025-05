Sant Fruitós durà a terme una prova pilot per fer front al mosquit tigre

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa aquest mes de maig una prova pilot per tal de minimitzar la presència del mosquit tigre al municipi durant l'època estival. Aquest projecte neix fruit d'un estudi realitzat per un biòleg santfruitosenc que posa de manifest la forta proliferació de larves d'aquests insectes en les aigües estancades dels embornals.

La prova pilot es realitzarà en diferents embornals de les instal·lacions de clavegueram de les urbanitzacions de les Brucardes i de Pineda de Bages, els quals retenen certa aigua estancada al seu fons, un cop es recullen les aigües procedents de la pluja.

El projecte consistirà en la modificació d'aquests embornals retirant i adequant-ne els seus elements interiors per evitar que s'hi acumuli aigua estancada. Un cop finalitzat l'estiu, es realitzarà una valoració de l'efectivitat d'aquesta prova per a poder implementar-la, o no, en altres punts del municipi.

Durant el mes d'abril s'han netejat els punts objecte de l'estudi i durant les tres primeres setmanes del mes de maig es modificarà progressivament l'estructura d'aquestes instal·lacions de clavegueram.

A les Brucardes l'àmbit on s'executarà el projecte és el comprès entre els carrers Folch i Torres, Riu d'Or i avinguda Sabina i Brucart, mentre que a Pineda de Bages serà entre els carrers Poal, València i Alzina, al sector Quatre Finques.