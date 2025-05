Sant Fruitós estrena nova freqüència en la recollida de residus

Sant Fruitós de Bages inicia aquest dilluns una nova freqüència en la recollida de residus adaptada als contenidors nous. Durant la setmana passada es van instal·lar aquests contenidors, que són més petits que els antics, a Torroella de Baix i a la Rosaleda, però es mantenia la freqüència de pas antiga. Aquest fet ha provocat alguns desbordaments d'escombraries.

Com que els nous models de contenidor estan pensats per a una recollida més freqüent, l'Ajuntament ha decidit avançar l'increment de freqüència en la recollida der residus per evitar aquests problemes durant la setmana que hi havia d'impàs entre l'aplicació del nou model i la freqüència de l'antic.

Si tot i l'augment de la freqüència de recollida es detecten punts conflictius, l'Ajuntament avaluarà si cal reforçar-los amb més contenidors.