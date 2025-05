Sant Fruitós programa una setmana d'activitats per a la gent gran

La setmana del dilluns 5 al diumenge 11 de maig l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat una quinzena d'activitats destinades a la gent gran del municipi.

Les activitats començaran el dilluns 5 de maig quan els participants podran gaudir d'una sortida cultural al Museu de la Colònia Vidal on es gaudirà d'aquest espai en una visita teatralitzada. La sortida es realitzarà a les 9 del matí des del Pavelló Municipal i es tornarà al municipi a la 1 del migdia al mateix punt. El preu de la sortida és de 13 euros que inclou l'entrada i el transport en autobús. Les inscripcions han de realitzar-se al bar de l'Esplai fins al 30 d'abril.

A les 4 de la tarda del mateix dilluns, al Nexe - Espai Cultura, es realitzarà el taller Descobreix què és la intel·ligència artificial, una proposta on els participants podran endinsar-se en aquest món digital a través del seu telèfon mòbil.

El dimarts 6 de maig les propostes començaran a les 12 del migdia a L'Esplai amb el taller Decora amb Scrap la teva inicial. A 2/4 de 5 de la tarda s'oferirà una sessió de Cos i Consciència a càrrec de Gisela Baraldés en l'entorn natural del Bosquet.

El dimecres 7 de maig s'ha programat un taller de txi qung a 2/4 d'11 del matí al Bosquet amb la Roser Gorchs i a la tarda es podrà escollir entre fer un taller de cuina a 2/4 de 4 de la tarda al Nexe - Espai de Cultura o un taller de dibuix a L'Esplai a les 4 de la tarda.

El dijous 8, a partir de les 10 del matí, es realitzarà una sortida de marxa nòrdica per l'entorn del municipi. Serà una ruta de baixa dificultat, d'entre 5 i 7 quilòmetres. La sortida serà des de L'Esplai i les persones que hi participin és recomanable que duguin calçat adequat per a caminar, gorra, protecció solar i bastons de marxa nòrdica.

A les 5 de la tarda serà el torn del ball, sota el Cobert de la Màquina de Batre, amb una exhibició de ball country i ball sincronitzat llatí amb la Montse Marcos de 7deBall i l'Albert Mota.

El divendres 9 de maig començarà a les 10 del matí amb una xerrada d'escola de salut. Al migdia arribarà el plat fort de la setmana amb el Dinar de la Gent Gran a 2/4 de 2 del migdia al pavelló d'esports. Prèviament se celebrarà una missa, a les 12 del migdia a l'Església parroquial i la sobretaula serà un bingo especial a partir de 2/4 de 4 de la tarda. Durant el dinar s'homenatjarà als avis més grans del poble.

El dissabte 10 de maig es podrà gaudir d'una sessió de Ball de tarda a l'Esplai, a partir de les 5, amenitzat per Joan Vilandeny.

El diumenge 11 de maig serà el torn per a veure actuar el grup de la gent gran del municipi La tercera joventut qui oferiran un espectacle a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural.

La setmana posterior, el diumenge 18 de maig, l'Ajuntament també ha programat un concert especial emmarcat en el festival Espurnes Barroques on es podrà gaudir de Sferi Vocali, una proposta que es farà a les 11 del matí al Pati de la Residència.

La participació en les activitats és gratuïta però cal inscriure's prèviament a l'àrea d'atenció a les persones (C. Padró 74). La sortida cultural del dilluns 5 de maig té un cost de 13 euros i cal inscriure's al bar de L'Esplai.