Els infants de les escoles de Sant Fruitós gaudeixen d'una matinal de contes durant Sant Jordi

Durant aquest matí de Sant Jordi, per tercer any consecutiu diferents places i espais de Sant Fruitós de Bages s'han omplert d'aventures i històries, en una matinal de narracions orals de contes. Els alumnes des de EI3 i fins a 6è de primària de les diferents escoles del municipi han sortit al carrer per gaudir de les narracions de la mà d'un grup de voluntaris.

La roda de contes s'ha realitzat en diferents punts del municipi com la plaça de l'Església, a la plaça de la Vila, al Bosquet, Can Figueras i l'Esplai de la gent gran. Les narradores són persones voluntàries que han explicat històries amb valors, faules tradicionals, biografies de dones importants a la història,...

Aquest any han tornat ha participar-hi els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera que han explicat un conte a l'Esplai de la gent gran. En paral·lel, l'alumnat de secundària de l'Institut Gerbert d'Aurillac i de Paidos han estat els encarregats d'explicar contes als infants de la Llar d'Infants Municipal Les Oliveres i de la Llar d'Infants de Paidos.