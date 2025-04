Manresa bull d'activitat en una diada de Sant Jordi amb bones expectatives

La Catalunya Central celebra aquest dimecres un Sant Jordi multitudinari amb les roses i els llibres com a protagonistes. Tant llibreters com floristes tenen molt bones expectatives de vendes pel fet que la diada caigui en una jornada laborable i la previsió de bon temps. "Es presenta un dia magnífic. A les 8 del matí encara estàvem muntant la parada i ja venia gent a buscar llibres", destaca la responsable de la llibreria Llegim d'Igualada, Isabel Casas.

A Manresa s'han instal·lat 161 parades d'entitats, llibres i roses -una xifra similar a l'any passat-, mentre que a Vic n'hi ha un centenar i Igualada supera la cinquantena. Els autors locals busquen el seu lloc entre els noms més mediàtics i al llarg del dia signaran exemplars.

Les parades de Manresa estan distribuïdes en 20 parades de venda de llibres, 92 de venda de roses, 20 de venda de llibres i roses, 8 d'artesania relacionada amb Sant Jordi, i 1 d'alimentació. A més, al Passeig davant del Casino hi ha la zona professional amb 17 parades més, 4 de les quals són floristes, 3 editorials, 8 llibreries i 2 més d'editors i venda. A més, en aquest tram hi ha una carpa on els autors locals signen els seus llibres durant tot el dia.

A més de les parades, durant el matí, el pati del Kursaal ha acollit l'explicació de la llegenda de Sant Jordi en format espectacle a càrrec del Jan i la Júlia, del Servei Educatiu del Kursaal, als alumnes d'una quinzena d'escoles de la ciutat. El mateix pati del Kursaal acollirà a la tarda una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa.