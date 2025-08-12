Mosaic acompanya 295 persones en processos d'inclusió social i inserció laboral durant el 2024

Mosaic, iniciativa de la Fundació Germà Tomàs Canet que treballa per la inclusió comunitària i la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental o en situació de vulnerabilitat social, ha atès 295 persones al llarg del 2024. El projecte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Althaia, les Germanes Dominiques del Convent de Santa Clara i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
El Club Social, un espai per a la relació i la participació
La línia d'inclusió social es canalitza a través del Club Social Mosaic, un punt de trobada on es fomenta el benestar emocional, les relacions socials i la participació comunitària. El 2024, aquest servei ha atès 189 persones, el 54% de les quals dones, i ha organitzat 28 activitats en col·laboració amb 25 entitats del territori. Actualment, el club compta amb 54 persones sòcies i consolida el seu paper com a recurs inclusiu i obert a la comunitat.
Inserció laboral amb més contractes que mai
En l'àmbit laboral, Mosaic ha donat suport a 106 persones, amb una mitjana d'edat de 38 anys, majoritàriament derivades de centres de salut mental. Gràcies a la feina feta, s'han formalitzat 91 contractes laborals -11 més que l'any anterior-, que han permès la inserció de 57 persones a 49 empreses del territori. El 86% de les contractacions s'han fet en empreses ordinàries, demostrant l'impacte del programa en el teixit empresarial local.
Suport a joves a través del programa Ocell de Foc
Mosaic és una de les entitats impulsores del programa Ocell de Foc al Bages, el Moianès i el Solsonès. Aquesta iniciativa de la Generalitat busca detectar i acompanyar joves amb malestar emocional. Durant el 2024, el programa ha arribat a 1.224 joves, amb accions orientades al benestar, la formació i la inserció laboral.
Una trajectòria de 20 anys adaptada als reptes socials
L'any passat, Mosaic va celebrar el seu 20è aniversari destacant la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats socials i laborals del territori. Des de la seva seu a l'edifici modernista de Soler i March, continua promovent itineraris d'inserció realistes i sostenibles, basats en l'atenció personalitzada i el treball en xarxa amb empreses i serveis públics.
En aquestes dues dècades, el projecte ha demostrat que la recuperació de persones amb problemes de salut mental requereix no només suport terapèutic, sinó també accions de rehabilitació i la reconstrucció dels seus projectes de vida. Avui, Mosaic es consolida com una eina essencial per afrontar els reptes socials i de salut mental a Manresa i comarca.