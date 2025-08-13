Torna el servei socioeducatiu Cal Clic a Sant Fruitós amb l'inici del curs escolar

Coincidint amb l'arrencada del curs escolar, el proper mes de setembre Sant Fruitós de Bages recuperarà el servei socioeducatiu Cal Clic, un espai pensat per promoure l'educació emocional, social i els aprenentatges entre infants i joves del municipi d'entre 5 i 13 anys.
Les activitats de Cal Clic combinen disciplines com el teatre, la plàstica, el joc i la joguina, la lectura i la literatura, el periodisme i la ràdio, així com propostes de reforç escolar. A més, al llarg del curs es desenvolupen projectes d'entorn i valors, que inclouen mostres, xerrades, jocs i tallers oberts a la comunitat.
El servei, totalment gratuït, es duu a terme a les instal·lacions de la Biblioteca Municipal i està obert a tots els nens i nenes del municipi. També es reserven places per a infants amb necessitats d'inclusió social, prèviament valorades per l'equip interdisciplinari del servei.
Les activitats es realitzen de dilluns a divendres en grups reduïts, amb un torn diari setmanal de dues hores per a cadascun dels cinc grups. Els grups de reforç escolar tenen assignades entre una i dues sessions setmanals.
Les inscripcions s'obriran a partir de l'1 de setembre i es podran fer trucant al 635 701 438 o presencialment a la Biblioteca Municipal, demanant per l'educador de Cal Clic.