L'Ajuntament demana a la Federació de les Caputxines que cedeixi el convent a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha demanat a la Federació de la Inmaculada Concepció Hermanas Clarisas Capuchinas, amb seu a Cadis, que explori la possibilitat de cedir a la ciutat el Convent de les Caputxines, o que en el cas d'una venda de l'immoble, l'Ajuntament sigui tingut en compte de manera preferent com a possible adquirent. La sol·licitud l'ha fet per carta l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a la presidenta de l'entitat religiosa, María José Cano, després que aquesta setmana les dues darreres monges que vivien al convent n'hagin marxat. i el convent hagi quedat a mans d'una família que se'n cuida.

L'alcalde Aloy ha recordat que es tracta d'una comunitat que acumula gairebé 400 anys d'història a Manresa i que el convent té un alt valor històric i sentimental per a la ciutat, que va ajudar que es fes realitat ara fa quatre segles. Ubicat al Barri Antic, al carrer Talamanca, té una dimensió de 4.500 metres quadrats, entre edificis i horts.

També ha explicat que en els darrers anys s'ha estat pendent de la situació del convent i del seu esdevenir i, per aquest motiu, ha demanat que "qualsevol operació o decisió sobre el convent que prengui la Federació tingui en compte l'Ajuntament, i més quan la voluntat de les monges sempre ha estat donar-lo a la ciutat". A la vegada, ha sol·licitat que "fins que no hi hagi una decisió, el convent no quedi buit" i que "les persones que hi desenvolupen activitats d'horts urbans puguin continuar-ho fent com a mínim fins al final de la collita del que ara hi ha plantat".