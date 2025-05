Lleó, un nom de Papa amb estrets vincles amb Manresa i Montserrat

Robert Francis Prevost ha escollit el nom de Lleó XIV per al seu papat, una tria que ha estat analitzada amb lupa per estudiosos i tertulians als mitjans de comunicació. El seu antecessor en el nom, Lluís XIII, va ser cap del Vaticà entre 1878 i 1903 i segons destaquen els especialistes, es va caracteritzar per obrir l'Església als problemes socials de l'època.

Però a casa nostra, la figura de Lleó XIII també té una implicació directa i significativa amb elements de Manresa i Montserrat. Com recorda mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu i del Carme, va ser el papa Lleó XIII qui va proclamar la Mare de Déu de Montserrat Patrona de Catalunya, l'any 1881. Cinc anys més tard, l'any 1886, va atorgar a la Col·legiata Seu de Manresa el títol de Basílica que ostenta en l'actualitat. És el que es visualitza a través dels dos símbols, el Conopeu i el Tintinacle davant l'altar major.

Aquestes coincidències arriben després d'un papat, el de Francesc, que es va viure a la ciutat amb més proximitat que mai per la seva pertinença a l'orde dels jesuïtes, fundada per Ignasi de Loiola a Manresa. De fet, la celebració dels 500 anys de l'estada de l'autor dels Exercicis Espirituals a la ciutat va fer planar durant mesos la possibilitat que el Papa visités la capital del Bages aprofitant l'onomàstica rodona, un fet que finalment no va succeir.