Las Vegas tanca el mil·lenari de Montserrat amb una mostra pictòrica d'artistes catalans

L'espai expositiu de Las Vegas, a Manresa, acull una mostra col·lectiva de pintura de temàtica montserratina que posa punt final a les celebracions del mil·lenari de Montserrat. Inaugurada aquest divendres, l'exposició reuneix obres de diversos artistes catalans i es podrà visitar fins a la Festa de la Llum del mes de febrer.
Epíleg artístic del mil·lenari de Montserrat
Com a epíleg de les celebracions del mil·lenari de Montserrat, l'històric establiment manresà de Las Vegas presenta una exposició pictòrica dedicada al massís i al seu entorn. La mostra, que coincideix amb el preludi de les festes nadalenques, proposa un recorregut per diferents vistes i perspectives dels penyals de Montserrat, interpretades per una selecció d'artistes catalans.
La inauguració va tenir lloc aquest divendres i suposa un nou capítol en la llarga trajectòria de Las Vegas com a espai cultural i expositiu a la ciutat de Manresa.
Autors del Bages i d'arreu del país
L'exposició reuneix una desena de firmes artístiques. Entre els autors participants hi figuren els manresans Manel Marzo-Mart i Miquel Torra Serra, aquest últim fill del Bar Nen de la carretera de Cardona, l'actual Cal Manel. També hi pren part l'aquarel·lista bagenc Joan Centellas.
La mostra es completa amb obres del pintor terrassenc Josep Esponellà, l'igualadí Joan Pelfort, el lleidatà Joan Serra Melgosa i el barceloní Àngel Oliveras Guart. A més, hi és present una representació de la Moreneta signada per Maria Ara Sarradell, l'única artista femenina de la mostra.
Un any intens d'activitat expositiva
Aquesta exposició col·lectiva posa el punt final a un any d'intensa activitat artística a Las Vegas. Al llarg dels darrers mesos, l'espai ha acollit obres d'artistes històrics com Àngel Badia Camps, Francesc Arola, Joan Abancó i Josep Vila Closes, així com de creadors contemporanis, entre els quals la dissenyadora Núria Malé.
Amb aquesta mostra de temàtica montserratina, Las Vegas consolida el seu paper com a punt de trobada cultural i tanca el cicle expositiu de l'any amb una proposta arrelada al territori i al patrimoni simbòlic del país.
Visitable fins a la Festa de la Llum
L'exposició es podrà veure durant les properes setmanes i fins a la celebració de la Festa de la Llum, al mes de febrer. La proposta ofereix al públic una oportunitat per redescobrir Montserrat a través de mirades diverses i sensibilitats artístiques diferents, en un context íntim i proper al centre de Manresa.