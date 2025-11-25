Norman López, en plena explosió de creixement digital, conduirà la retransmissió oficial del SAGA 2025

El creador de contingut bagenc Norman López, un dels impulsors d'El Ganxo produccions de Gedi, afronta un nou repte en plena expansió del seu canal digital. L'influenciador ha superat el milió de visualitzacions mensuals a Instagram i ha assolit els 11.000 seguidors, sumant-ne 3.000 només en l'últim mes. Aquest creixement coincideix amb el seu paper destacat al SAGA 2025, el Saló del Gaming en català, on serà el conductor de l'emissió oficial SAGA TV.
Un creador en expansió que salta al directe del SAGA
El SAGA se celebrarà del 28 al 30 de novembre a la Farga de l'Hospitalet, amb zones de joc, espais retro, competicions, tallers i activitats per a tots els públics. Enguany, l'esdeveniment estrena una retransmissió pròpia que produirà tècnicament El Ganxo, amb l'objectiu d'ampliar-ne l'impacte més enllà del recinte.
Norman López presentarà continguts, entrevistes i les novetats del saló al llarg del cap de setmana, en una cobertura pensada tant per al públic presencial com per als qui el seguiran des de casa.
Una emissió per arribar a tothom
La retransmissió combinarà connexions en directe, moments destacats i entrevistes a creadors i convidats. López afirma que és "molt especial poder conduir l'emissió de SAGA TV amb l'equip d'El Ganxo i el suport de Plataforma per la Llengua", i destaca que el creixement del seu canal ha estat possible gràcies a "una comunitat increïble".
Impuls al gaming en català
Des d'El Ganxo produccions subratllen que el SAGA és "un espai imprescindible per al gaming en català" i que assumir-ne la retransmissió "reforça l'aposta per continguts accessibles i de qualitat". Tant l'equip com el creador coincideixen que l'emissió consolida el paper de projectes cooperatius i creadors catalans en un ecosistema digital cada vegada més professionalitzat.
La retransmissió oficial es podrà seguir a les xarxes del SAGA i d'El Ganxo durant tot el cap de setmana.