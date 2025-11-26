La Generalitat amplia i millora els serveis d'autobús de Manresa a municipis del voltant

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, han presentat aquest dimecres les millores que la Generalitat activarà a partir del 1 de desembre als serveis interurbans d'autobús del Bages.
L'objectiu és potenciar el transport públic amb una xarxa més eficient, més sostenible i amb més cobertura territorial i horària.
La nova configuració reforça les connexions entre Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Navarcles, amb un augment significatiu de freqüències, més intermodalitat i noves prestacions tecnològiques.
Millores principals
Nova línia L760: Sant Joan - Manresa - Sant Fruitós - Navarcles
- Nova línia directa amb expedicions cada 30 minuts.
- Parada d'intercanvi amb FGC i Rodalies.
- Itinerari ràpid per la Carretera de Vic amb accés directe al centre de Manresa.
- Connexió amb el bus exprés a Barcelona a la plaça Valldaura.
- Parades estratègiques a zones industrials: Pujada Roja, Els Dolors - Sallent, Pirelli - Monistrolet i el tanatori/cementiri.
- Intercanvi amb la línia Sant Joan - Manresa.
Línia L761: Sant Joan - Manresa
- Servei cada 30 minuts.
- Connexió amb FGC, Universitat i Hospital de Manresa.
- Intercanvi amb la nova línia L760.
- En conjunt, Sant Joan de Vilatorrada tindrà bus cada 15 minuts cap a Manresa en franges clau.
Més informació, sostenibilitat i millor servei
Els nous serveis oferiran:
- Informació en temps real mitjançant codis QR a totes les parades.
- Millors connexions amb el centre de Manresa i amb els busos urbans.
- Incorporació de vehicles 100% elèctrics durant el primer trimestre de 2026, contribuint a la descarbonització.
- Augment d'expedicions en dies feiners, festius i també durant l'agost, equiparant-se a la resta de l'any.
L'operadora dels serveis serà Sagalés.
Amb aquesta reestructuració, la Generalitat reforça la mobilitat sostenible al Bages i millora l'accessibilitat entre els principals nuclis urbans de la comarca.