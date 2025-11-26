Manresa inicia les obres del nou tram de via verda a Can Font per connectar la xarxa verda metropolitana

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana les obres del primer tram del nou itinerari de via verda que vorejarà el parc de Can Font. El projecte, que s'executarà en dues fases, té com a objectiu completar la connexió entre la xarxa verda que uneix Santpedor i Manresa i els recorreguts interiors de la ciutat, reforçant així un model de mobilitat més sostenible, segur i accessible per a veïns i visitants.
Primera fase: un tram clau per connectar recorreguts
Aquest primer tram actuarà sobre un punt fins ara desconnectat entre el carrer Concòrdia i les instal·lacions del Gimnàstic de Manresa, un segment estratègic per garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants, ciclistes i vehicles no motoritzats. La intervenció, que afecta un àmbit de 1.918,94 m2, compta amb un pressupost de 249.808,09 euros i una durada estimada de dos mesos.
El projecte transformarà la calçada actual per crear-hi un recorregut pavimentat amb una vorera de cinc metres d'amplada i un carril bici segregat i protegit. Aquest carril quedarà separat dels vianants mitjançant una franja d'arbrat d'alineació i, del trànsit rodat, a través d'un sistema d'aparcament encaixonat que actuarà com a barrera física. La nova configuració inclou també arbrat en dues fileres -Populus alba bolleana i Koelreuteria paniculata- i sistema de reg per degoteig.
A partir de l'àmbit de Can Font, la vorera existent es manté i el carril bici es desenvoluparà sobre calçada, senyalitzat amb separadors fins enllaçar amb el carril bici del carrer Concòrdia.
Segona fase: connexió directa amb el Parc de l'Agulla
La segona fase completarà el desplegament de l'eix verd fins al Parc de l'Agulla. El projecte actuarà sobre la carretera BV-4501, entre el punt quilomètric 2+470 i el número 254 de la carretera de Santpedor, per configurar un camí verd de tres metres d'amplada sobre la calçada existent.
Amb un àmbit d'intervenció de 4.262,16 m2 i un pressupost de 345.661,83 euros, aquesta fase està prevista per al primer semestre de 2026. Inclou pendents transversals entre el 2% i el 4%, delimitació amb vorada de formigó i, a partir del pont sobre la C-55, la creació d'una vorera amb carril bici segregat i separació vegetal, utilitzant les mateixes espècies d'arbrat previstes a la primera fase.
Una aposta global per una mobilitat sostenible
La nova via verda forma part d'una estratègia municipal que vol impulsar desplaçaments més sostenibles i saludables. El projecte facilitarà la connexió amb els principals punts d'aparcament per a bicicletes, les estacions del servei Baik i la xarxa de carrils bici en expansió.
Paral·lelament, l'Ajuntament està desenvolupant millores en el transport públic i en l'eficiència del bus urbà, amb l'objectiu de reduir la dependència del vehicle privat i enfortir les connexions entre la ciutat i els seus espais naturals.