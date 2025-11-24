Torna el Casal de Nadal de Sant Fruitós de Bages per omplir les vacances d'activitats

Sant Fruitós de Bages ja ho té tot a punt per a una nova edició del Casal de Nadal, que tornarà a oferir a les famílies un espai educatiu i lúdic durant les vacances escolars. Amb activitats creatives i un fil conductor galàctic, el casal es convertirà en un punt de trobada perquè els infants gaudeixin, aprenguin i socialitzin durant les festes.
Un casal temàtic per viatjar per les galàxies
Sota el títol L'últim jardiner de les galàxies, el Casal de Nadal proposa un univers creatiu on els participants exploraran històries, tallers i jocs ambientats en un món fantàstic. El casal està adreçat a infants des d'I3 fins a 6è de primària.
Les activitats es duran a terme els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, i 2 i 5 de gener, a les instal·lacions del Nexe Espai Jove.
Horaris pensats per facilitar la conciliació
El casal funcionarà en horari de 9 a 13 h, i inclourà servei d'acollida en dues franges addicionals: de 8 a 9 h i de 13 a 14 h. Els preus variaran segons la setmana: 1a i 2a setmana: 40 euros / setmana; 3a setmana: 26 euros / setmana
Les famílies nombroses i monoparentals disposaran d'un descompte del 20% per infant.
Inscripcions obertes i reunió informativa
Les inscripcions ja estan disponibles fins al 3 de desembre a través d'aquest formulari. Per resoldre dubtes, s'oferirà una reunió informativa en línia el dimecres 10 de desembre a les 6 de la tarda.
Caldrà un mínim de deu infants inscrits per torn per garantir la realització de l'activitat.
Una iniciativa educativa amb complicitat local
El Casal de Nadal és organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Fundació La Xarranca, amb la col·laboració del CAE. L'objectiu és oferir un espai de qualitat durant les vacances, amb activitats que combinen creativitat, aprenentatge i convivència.