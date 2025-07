Onze municipis del Bages ja fan servir l'eina PCOM per gestionar emergències

Onze municipis del Bages i 128 de tota la demarcació de Barcelona ja utilitzen l'eina informàtica PCOM per a la gestió d'emergències municipals. L'aplicació, desenvolupada per la Diputació de Barcelona, ha estat cedida per primera vegada a la Diputació de Lleida en el marc d'un conveni signat aquest 24 de juliol a la capital catalana.

L'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) permet avançar cap a un model més eficient i tecnològic de gestió de riscos, en substitució del paper, i incorpora eines com la notificació d'incidències, l'activació i desactivació dels plans de risc, l'enviament d'avisos i la gestió dels elements vulnerables d'un municipi. El seu ús ja està implantat a onze municipis del Bages: Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Sant Salvador de Guardiola, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages i Sant Vicenç de Castellet.

Amb aquest conveni, la Diputació de Lleida accedeix per primer cop al codi font i a la base de dades de l'aplicació, amb l'objectiu de desplegar-la entre els seus municipis. El diputat de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, Fermí Masot, ha valorat molt positivament aquest pas com "una eina eficaç i senzilla per estar millor preparats davant de qualsevol emergència". Per part de la Diputació de Barcelona, la diputada Gemma Badia ha destacat que el PCOM "permet actuar amb més eficiència i eficàcia".

L'acord té una durada inicial de quatre anys, prorrogable quatre més, i obre la porta a una col·laboració pionera entre diputacions per potenciar una gestió moderna, col·laborativa i tecnològica de la protecció civil.