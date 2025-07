Un pi de la Bonavista cau sobre la Ben Plantada de Manresa durant la pluja d'aquest dimecres

Un dels pins grans del final del passeig de Pere III a tocar de la Bonavista, a Manresa, ha cedit durant la nit d'aquest dimecres com a conseqüència de la pluja persistent i ha caigut sobre l'estàtua de la Ben Plantada, emblema d'aquest espai de la ciutat. L'incident no ha causat ferits ni ha afectat la circulació viària.

Un pi de grans dimensions col·lapsa la placeta de la Ben Plantada

La pluja que ha caigut durant tota la jornada de dimecres a Manresa, tot i no ser especialment abundant -poc més de 21 litres per metre quadrat durant tot el dia- ha estat suficient per provocar la caiguda d'un pi al final del Passeig. L'arbre, un exemplar de grans dimensions, s'ha desarrelat i ha acabat desplomant-se damunt l'estàtua de la Ben Plantada, situada al bell mig de la placeta.

L'incident s'ha produït abans de la mitjanit i ha deixat completament cobert l'espai amb la gran copa del pi. Afortunadament, no hi ha hagut danys personals ni materials greus, més enllà de l'impacte estètic i simbòlic de veure l'escultura completament tapada per l'arbre caigut. Cap dels dos vorals del tram final del passeig de Pere III no s'ha vist afectat.

Dispositiu policial i balisa preventiva

Fins al lloc s'hi ha desplaçat una patrulla de la Policia Local de Manresa, que en constatar que no hi havia afectació a la calçada ni cap risc immediat per a la seguretat viària, ha optat per encintar tot el perímetre de l'arbre per evitar l'accés de vianants. L'estàtua ha quedat completament amagada sota les branques.

Els serveis municipals hauran de procedir en les pròximes hores a retirar l'arbre i avaluar els possibles danys a l'escultura i al mobiliari de la plaça. També s'haurà de revisar l'estat de la resta d'arbres de la zona per descartar riscos similars.

Precedents la mateixa nit

Aquest incident se suma a un altre succés destacat durant la jornada de pluges: la caiguda d'una gran part de l'arrebossat de la façana del número 20 de la Via de Sant Ignasi, un immoble desocupat de cinc plantes. En aquest cas, els Bombers han hagut d'intervenir per sanejar la paret, i la Policia Local i els Mossos han tallat el trànsit en tot el primer tram de la via durant gairebé una hora.

La notícia s'ampliarà i actualitzarà aquest dijous amb el balanç de les incidències provocades pel temporal que doni l'Ajuntament.