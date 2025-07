La tempesta deixa rastre a Manresa

La tempesta d'aquest dimecres a Manresa va provocar diverses incidències a la via pública que van obligar a actuar la Policia Local i els Bombers en diferents punts de la ciutat. Tot i l'acumulació d'episodis i la perillositat potencial d'alguns d'ells, cap de les actuacions va causar danys personals.

Arbres caiguts i despreniments

La primera intervenció destacada va tenir lloc a les 14.54 h al carrer Lleida, on es va detectar un cable telefònic que feia espurnes. L'avaria es va poder resoldre ràpidament.

A les 17.24 h, al carrer Fra Jacint Coma i Galí, la caiguda d'un arbre va causar danys lleus a un vehicle estacionat. El cotxe va ser retirat posteriorment i no es van registrar altres afectacions.

La tarda va continuar amb nous incidents. A les 21.15 h, al número 32 del passeig de Pere III, una persiana va caure d'un pis a un altre de la mateixa propietat, sense causar danys. Poc després, a les 21.23 h, a la Via Sant Ignasi, l'arrebossat d'un balcó va caure a la calçada, fet que va obligar a tallar el trànsit durant una hora per facilitar els treballs de sanejament per part dels Bombers.

Ja de nit, a les 23.51 h, un pi va caure al costat de la Ben Plantada, al passeig de Pere III número 95. L'arbre va ocupar tota la placeta, però no va afectar ni la circulació de vehicles ni va causar danys estructurals. La zona es va encintar a l'espera de la retirada de l'arbre.

Finalment, a les 2.15 h de la matinada, es va registrar la caiguda d'un altre arbre al carrer Oleguer Miró. Tampoc no es van produir afectacions a la mobilitat ni danys personals, i la retirada de l'arbre es va iniciar poc després.

Els serveis d'emergència continuen fent seguiment dels efectes de la pluja, tot i que la situació s'ha estabilitzat.