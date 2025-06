Fem Manresa vol potenciar el coneixement de la imatgeria festiva per reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat

Fem Manresa portarà al proper ple municipal una moció per impulsar el coneixement de la imatgeria festiva de la ciutat entre la població, amb una atenció especial als infants i als nous veïns. La proposta defensa el potencial integrador i emocional de la cultura popular, i planteja diverses accions per promoure l'orgull de pertinença, el manresanisme i la cohesió social a partir de figures com el Drac, la Víbria, la Mulassa, els gegants o els dimonis del Correfoc.

Fem Manresa considera que aquesta expressió del patrimoni immaterial de la ciutat pot jugar un paper clau en la construcció d'una identitat compartida i en l'arrelament dels nous ciutadans a la comunitat. Per això, proposen que l'Ajuntament assumeixi un paper actiu en la promoció i preservació de la imatgeria, i plantegen cinc mesures concretes per fer-la més present a les escoles, més visible a l'espai públic i més reconeguda institucionalment.

Una eina per a l'educació, la inclusió i la memòria compartida

Una de les propostes principals de la moció és garantir que tots els alumnes de primària de Manresa coneguin la imatgeria festiva abans d'acabar aquesta etapa educativa. Per fer-ho, es proposa crear una campanya anual de promoció de la imatgeria a les escoles, en coordinació amb les entitats que la gestionen -Xàldiga i la Colla Gegantera- i amb els centres educatius de la ciutat.

Aquesta campanya inclouria visites escolars a l'espai on es guarda la imatgeria -especialment aquelles figures que no es poden desplaçar fàcilment- i tallers o rutes als mateixos centres, per explicar-ne l'origen, el significat i el funcionament. "La imatgeria del Correfoc i la seva música, així com la resta d'imatgeria de la ciutat, formen part del nostre imaginari col·lectiu", recorden des de la candidatura.

Reedició del llibre interactiu i campanyes de ciutat

Una altra acció destacada és l'actualització i reedició del llibre interactiu Les figures de la festa a Manresa, un recurs pedagògic que es vol fer arribar a totes les biblioteques i escoles de la ciutat, i que es proposa tornar a posar a la venda a les llibreries locals per facilitar-ne l'accés a la ciutadania.

Fem Manresa també planteja utilitzar la imatgeria festiva com a eix central d'una campanya de comunicació institucional per fomentar l'orgull de ciutat. Aquesta acció es desplegaria especialment en els mesos previs a la Festa Major i serviria per divulgar l'origen i el simbolisme de les figures i per projectar una imatge cohesionadora de la ciutat.

Més suport a les entitats que custodien el patrimoni

La moció també demana reforçar el suport institucional i econòmic a les entitats responsables de la imatgeria, reconeixent la seva tasca com a garants d'un patrimoni viu que cal conservar i transmetre. Es demana que aquest suport inclogui recursos logístics i econòmics, però també reconeixement explícit per part de l'Ajuntament.

Finalment, Fem Manresa planteja estudiar la incorporació de la cultura popular manresana dins del currículum educatiu local, en col·laboració amb les escoles i entitats, com a part d'un projecte d'arrelament, memòria i identitat.