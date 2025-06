Junts Manresa reclama que el convent de les Caputxines se cedeixi gratuïtament a la ciutat i rebutja que l'Ajuntament el compri

Junts Manresa ha expressat públicament la seva preocupació davant els rumors que apunten a una possible compra del convent de les Caputxines per part de l'Ajuntament. El grup considera que una operació d'aquest tipus, amb un cost que podria superar els tres milions d'euros, segons diverses fonts, no respectaria la voluntat expressada per l'última religiosa del convent, la germana Pilar Lumbreras, que, segons afirma Junts, desitjava que la propietat fos cedida gratuïtament a la ciutat.

Junts planteja que cedir-ho a la ciutat no és el mateix que fer-ho a l'Ajuntament i proposa, com a alternativa, crear una fundació formada per institucions locals com la Cambra de Comerç, la FUB, Althaia, col·legis professionals i altres entitats de referència per gestionar l'equipament de manera plural i alineada amb el desig de les religioses de convertir-lo en un motor de canvi per al Centre Històric.

El grup també es posiciona en contra de qualsevol intenció de delegar la gestió de l'espai a la Fundació del Convent de Santa Clara de Sor Lucía Caram i reclama que l'immoble es destini a usos que impulsin la revitalització del barri i el seu teixit educatiu, formatiu i cultural. "Vetllarem perquè es respecti la memòria i la voluntat de les darreres religioses", conclou el comunicat.