Fem Manresa proposa convertir el Convent de les Caputxines en habitatge d'emergència i parc verd al Barri Antic

Fem Manresa ha proposat destinar el Convent de les Caputxines, recentment desocupat, a dues finalitats de gran impacte social: la creació d'habitatge d'emergència i l'habilitació d'un parc obert al veïnat al mig del Barri Antic. La candidatura a l'oposició considera que l'emplaçament reuneix les condicions ideals per fer front a dues urgències que afecten la ciutat: la crisi d'habitatge i l'emergència climàtica.

El convent, situat al carrer Talamanca, ha quedat buit des que la germana Pilar Lumbreras -l'última religiosa que hi vivia- el va abandonar el mes de maig. L'edifici és propietat de la Federación de la Inmaculada Concepción Hermanas Clarisas Capuchinas, amb seu a Cadis. Fem Manresa instarà el govern municipal a iniciar converses per tal d'adquirir el recinte i aprofitar una oportunitat "que no es pot deixar escapar" en ple centre de Manresa. Ho farà amb una moció, aquest dijous al ple de Manresa.

Habitatge per a situacions d'emergència

La candidatura denuncia que actualment Manresa no disposa d'un parc d'habitatge públic d'emergència suficient per atendre situacions com desnonaments, exclusió residencial o víctimes de violències masclistes. Un dèficit que s'agreuja en un context en què, segons dades aportades per la formació, el preu del lloguer ha augmentat un 60,27% des del 2015 i hi ha una mitjana de 26 desnonaments programats cada mes.

En aquests casos, apunten, moltes famílies i persones són derivades a allotjaments temporals com fondes o pensions, sovint fora del seu entorn habitual i sense garanties d'estabilitat. Fem Manresa defensa que el convent podria ser rehabilitat parcialment per oferir una resposta digna i adequada a aquestes situacions, ampliant el parc municipal d'habitatge d'urgència i atenent la demanda real del municipi.

Un nou pulmó verd per al Centre Històric

La proposta inclou també l'obertura al públic del pati i espai verd interior del convent, amb l'objectiu de crear un nou parc al Barri Antic. "Convertir aquest espai en un jardí obert representaria una millora significativa per a la qualitat de vida del veïnat", asseguren des de la candidatura. Aquesta actuació s'inscriuria en una aposta per incrementar la presència de verd urbà i espais de convivència al centre històric, alhora que ajudaria a mitigar els efectes del canvi climàtic i actuaria com a refugi climàtic.

Des de Fem Manresa apunten que la manca d'espais verds al nucli antic és una realitat coneguda i que cal intervenir per revertir-la amb propostes transformadores. En aquest sentit, defensen que aquest nou parc podria tenir un valor ambiental, social i patrimonial, afavorint la cohesió del barri i la recuperació d'un entorn històric per a l'ús col·lectiu.

Crida a l'acció institucional

Amb aquesta proposta, Fem Manresa vol posar damunt la taula un ús social i comunitari d'un equipament emblemàtic que ha quedat en desús. La formació reclama que l'Ajuntament lideri les negociacions amb la propietat per fer possible una operació que consideren de gran retorn públic.

"El convent està en ple centre, buit i disponible. És un lloc ideal per acollir persones que es troben en situacions difícils i, alhora, per oferir un espai verd obert a tothom. No fer res seria una oportunitat perduda per transformar Manresa des de la justícia social i ambiental", conclouen.