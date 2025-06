Junts Manresa proposa que l'Ajuntament pagui lloguer als propietaris de pisos ocupats per famílies vulnerables

El grup municipal de Junts a Manresa reclamarà que l'Ajuntament es faci càrrec dels impostos, els subministraments i pagui un lloguer als petits tenidors d'habitatges que tinguin algun pis ocupat per famílies a qui els Serveis Socials hagin expedit un informe de vulnerabilitat. El seu portaveu, Ramon Bacardit, i la regidora Merx Tarragó han anunciat en roda de premsa que presentaran una moció al ple de juny en aquest sentit.

Davant dels mitjans, Bacardit ha recordat que garantir els serveis bàsics a unitats familiars vulnerables "és obligació de l'administració i no dels particulars que tenen algun habitatge al mercat". El regidor ha posat sobre la taula que quan els Serveis Socials emeten un certificat de vulnerabilitat "el procediment de desnonament s'eternitza, o s'atura, o se suspèn", amb el conseqüent perjudici per al petit propietari. Per això, Bacardit considera que la proposta que Junts portarà al ple resol dos problemes a la vegada: "per una part ajuda a cobrir la mancança estructural d'habitatges municipals per a ús social de Manresa, i per l'altra pal·lia un greuge cap a petits tenidors, que a vegades compten amb aquests ingressos per viure".

En tot cas, Junts acotarà la proposta als "petits tenidors", o sigui a aquells que tenen menys de cinc habitatges. "Proposarem que l'Ajuntament es faci càrrec de l'IBI i de la taxa d'escombraries, dels subministraments d'aigua i llum en cas que els hagi abonat el propietari de l'immoble, i que s'estableixi un lloguer mensual en base a les dades censals -no pas de mercat- perquè la demora judicial a causa de la vulnerabilitat de la família afectada no suposi una càrrega afegida a l'amo del pis, que ja en tindrà prou amb les despeses legals del procediment de llançament", ha reblat.

Bacardit considera que "si l'administració no pot donar una resposta habitacional directa a les famílies vulnerables, que com a mínim es faci càrrec de les despeses que ocasionen als particulars que tenen l'immoble ocupat". En aquest sentit, el cap de Junts ha assegurat que coneix "molts casos" que es troben en aquesta situació.

El govern "torna a renyar" els ciutadans amb la campanya Manresa, més ben parida

Ramon Bacardit ha aprofitat la roda de premsa per carregar contra "la concepció" de la campanya Manresa, més ben parida, anunciada pel govern municipal la passada setmana. El cap de Junts ha lamentat que "es faci una campanya electoral amb diners públics a dos anys vista" dels comicis de 2027. Bacardit, que no ha entrat en la "forma" de la campanya "que han elaborat els professionals", sí que ha volgut destacar que el seu anunci evidencia la "descomposició interna" que, segons ell, viu el govern de la ciutat, i lamenta que serveixi per "tornar a renyar" la ciutadania dient que "si no tenen prou autoestima, és culpa d'ells".

"L'autoestima de la ciutadania es cultiva tenint els carrers nets, atacant l'incivisme i amb prosperitat", no pas "amb una vídeos, unes imatges o uns crits d'eufòria". "La campanya s'ha fet per animar el propi govern", ha conclòs.

Un acte per valorar el segon any del govern municipal

Bacardit no ha volgut opinar sobre l'acte que ERC Manresa farà aquest dimecres al Sielu per valorar els cinc anys a l'alcaldia de Marc Aloy. "Com ja vàrem fer l'any passat", Junts Manresa també organitzarà un acte per valorar el segon any de mandat de l'actual govern municipal i de les accions que, com a oposició, ha portat a terme. Serà el proper 26 de juny a les 6 de la tarda a la seu del Col·legi d'Arquitectes, a la Casa Lluvià.