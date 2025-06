La Manresa més «ben parida», per combatre el pessimisme

El govern de Manresa ha posat en marxa la campanya institucional Manresa, més ben parida, una acció comunicativa pensada per contrarestar el relat de pessimisme de certs sectors locals i, alhora, posar en valor els projectes que s'estan desenvolupant a la ciutat, però que no pot amagar un cert component preelectoral. Amb aquest títol directe i popular, la proposta vol provocar una sacsejada d'orgull manresà i generar una complicitat emocional amb la ciutadania.

L'acte de presentació s'ha fer aquest dijous a la nau de l'Anònima, un espai emblemàtic en procés de recuperació, que s'ha convertit en un dels símbols de les transformacions que el consistori vol visibilitzar. A l'acte hi han assistit un centenar de persones i hi han intervingut cinc veus diverses del món cultural, associatiu, educatiu i econòmic -Joachim Zoeller, Pere Ballonga, Gerard Núñez, Lara Roca i Laura Sanmiquel-. L'acte ha estat conduït pel periodista Quico Sallés.

Una campanya per explicar que la ciutat ja canvia

Amb la campanya Manresa, més ben parida, l'Ajuntament vol transmetre que els canvis a la ciutat no són promeses de futur sinó realitats ja en marxa, i que aquests projectes tenen la capacitat de transformar, connectar i generar noves oportunitats. Davant el que consideren un cert "automenyspreu persistent", el govern defensa que és hora de "reivindicar la feina feta i l'horitzó obert que s'està construint".

El format de la campanya i el fons i el contingut de la iniciativa no poden dissimular una lectura preelectoral. Arribat a mig mandat, la campanya s'interpreta com un moviment per consolidar els projectes de govern davant del relat a la contra de l'oposició, que s'ha vestit d'"automenyspreu".

Un acte amb voluntat coral i mobilitzadora

La presentació a l'Anònima ha fugit del format institucional clàssic. L'escenari ha acollit cinc persones de perfils diversos, que han aportat la seva mirada sobre el moment que viu la ciutat i sobre com s'expliquen -o no- els seus canvis urbanístics, socials i culturals. L'elecció de l'Anònima no ha estat casual: aquest edifici industrial en procés de rehabilitació és un dels emblemes de la transformació que es vol promoure a la ciutat.

En paraules dels participants, cal explicar millor allò que ja s'està fent i evitar que la percepció col·lectiva de la ciutat sigui només la del "tot va malament". Això no vol dir negar les mancances, sinó fer visibles també les oportunitats i el potencial transformador de projectes concrets.

Transformacions que volen fer ciutat

Les accions que es posen sota el focus de la campanya en aquest inici són el polígon Pont Nou, la Fàbrica Nova, el carrer Guimerà i la pròpia Anònima. El govern municipal considera que aquests projectes -encara que actualment estiguin immersos en obres- ja han començat a transformar la manera de viure i relacionar-se a la ciutat, i que cal explicar-ho millor per fer créixer el sentiment de pertinença.

Una resposta al relat negatiu

Des del govern s'admet que part de la motivació per impulsar la campanya és contrarestar un relat que consideren massa derrotista. "Hi ha qui fa veure que no passa res, però passen moltes coses", ha comentat l'alcalde Marc Aloy quan ha pujat a l'escenari. "Si no ho diem nosaltres, qui ho farà?".

La campanya, així, busca reconnectar amb la ciutadania des de l'orgull. Utilitza un llenguatge fresc, visual i proper, sense complexos a l'hora d'utilitzar expressions populars com "més ben parida" per reivindicar una ciutat que sovint ha estat molt exigent amb ella mateixa.

Estratègia comunicativa en diverses fases

Manresa, més ben parida no és un eslògan puntual. La campanya inclou una estratègia de comunicació que es desplegarà en diverses fases:

Cartelleria a peu de carrer amb missatges directes i visuals.

Accions digitals a través del web de campanya i xarxes socials.

Testimonis i peces audiovisuals que explicaran projectes concrets des del punt de vista ciutadà.

Accions en espais simbòlics, com l'Anònima o la plaça del Mercat.

L'objectiu no és només informar sinó implicar, convidar la gent a mirar la ciutat des d'una altra perspectiva i a reconèixer allò que funciona, sense caure en triomfalismes.

Una ciutat que es reivindica

Amb aquesta campanya, el govern de Manresa vol situar l'autoestima urbana al centre del debat. Sense renunciar a l'autocrítica, però amb la voluntat de trencar el cercle de la negativitat, Manresa, més ben parida és una crida a tornar-se a mirar la ciutat amb ulls nous, a entendre que, si hi ha voluntat i projecte, la ciutat pot anar més lluny del que sovint es creu.