Fem Manresa organitza una xerrada per analitzar els riscos del projecte de soterrament dels FGC a la ciutat

El dimecres 11 de juny a les 7 de la tarda, la plaça de les Oques de Manresa acollirà una xerrada pública per analitzar el projecte de soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al seu pas per la ciutat. L'acte, impulsat per la formació municipal Fem Manresa, abordarà els impactes físics i econòmics de la proposta i obrirà el debat sobre possibles usos alternatius dels recursos previstos, amb la voluntat de generar un espai de reflexió col·lectiva sobre el model de mobilitat a la ciutat i la Catalunya Central.

Una mirada crítica al projecte de soterrament

Fem Manresa considera que el projecte de soterrament de la línia dels FGC -que compta amb una inversió anunciada de 36 milions d'euros- "no aportarà una millora substancial" per a la mobilitat de la ciutadania. Des de la formació assenyalen que, malgrat que la proposta tindrà implicacions urbanístiques, no suposarà cap canvi estructural pel que fa a la qualitat del transport públic ni a l'accessibilitat ferroviària.

Per aquest motiu, el col·lectiu ha decidit obrir el debat a la ciutadania i convidar a reflexionar sobre altres projectes que, al seu entendre, podrien representar un major retorn social i una millor optimització dels recursos públics. “Quan es posen recursos de tots i totes sobre la taula, no es poden malgastar en projectes que no milloraran la mobilitat i la vida de la majoria”, han afirmat en un comunicat.

Ponents amb perfil tècnic i especialitzat

La sessió comptarà amb la participació de dos experts del sector: el doctor en Geologia Josep Maria Mata, catedràtic de Cristal·lografia i Mineralogia a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Arnau Comajoan, enginyer tècnic d'Obres Públiques, membre de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i militant de la CUP. Amb els seus coneixements tècnics i el seu vincle amb la defensa del transport públic, aportaran dades i arguments per valorar els riscos associats al projecte i les seves limitacions.

El debat: quin model de mobilitat necessita Manresa?

A més de l'anàlisi del projecte en si, la trobada busca plantejar de manera oberta quines haurien de ser les prioritats de la ciutat en matèria de mobilitat sostenible. Des de Fem Manresa apunten que la ciutat i la Catalunya Central pateixen un greuge històric en termes d'inversió pública, especialment en comparació amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta manca d'infraestructura es tradueix, asseguren, en un transport públic "insuficient, descoordinat i amb escassa cobertura territorial".

Per això, la xerrada també abordarà possibles alternatives on podrien anar destinats els 36 milions d'euros, com ara millores de la xarxa ferroviària existent, o el reforç de la connexió amb altres municipis del Bages.

Un espai de debat obert a la ciutadania

Amb aquest acte, Fem Manresa vol generar un espai de participació ciutadana on, més enllà de posicions ideològiques, es pugui parlar amb dades i coneixement tècnic sobre quin model de ciutat es vol construir i com orientar les polítiques públiques perquè tinguin un impacte real en el dia a dia de les persones.

La formació convida tots els veïns de Manresa a assistir-hi i a contribuir amb preguntes, propostes o reflexions sobre el futur de la mobilitat a la ciutat.