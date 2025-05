FGC posa en servei 24 nous carregadors per a vehicles elèctrics a l'aparcament de Monistrol del Cremallera

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en servei 24 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de l'estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat. Els nous carregadors estan situats a la planta baixa del pàrquing. S'han instal·lat dos punts de càrrega súper-ràpida de 400kW, sis punts de càrrega súper-ràpida de 200kW i setze de càrrega semi-ràpida de 22kW.

Aquests 24 nous punts de recàrrega se sumen a la xarxa de 54 punts per a vehicles elèctrics que ja estan operatius a les explotacions turístiques de Ferrocarrils amb la qual cosa ja n'hi hauran 78 actius. Pel que fa a transports turístics, als 24 del Cremallera de Montserrat s'hi ha de sumar els 14 que hi ha al Cremallera de Núria (10 a l'aparcament de l'estació de Queralbs i 4 a l'estació de Ribes Vila) i els 4 de l'aparcament de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment. A les estacions d'esquí i muntanya, n'hi ha 4 en servei a La Molina, 6 a Vallter, 6 també a Espot, 4 a Port Ainé i 10 a Boí Taüll. N'hi ha 6 més al Parc Astronòmic del Montsec.

Entre tots els punts de recàrrega operatius fins ara a les instal·lacions d'FGC Turisme s'han realitzat 3.836 recàrregues de vehicle elèctric. Això correspon a un consum de 67.609,69 kW i un estalvi de en emissions de 78,43 tones de CO2.

La xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics dels equipaments d'FGC Turisme s'ampliarà fins als 114 punts al llarg de 2025, 76 de càrrega semi-ràpida de 40 kW i 38 de càrrega ràpida entre els120 kW i 400 kW en funció de la disponibilitat de potència de cada ubicació.

L'actuació s'insereix en el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, impulsat pel Govern i que té com a finalitat accelerar la implantació del vehicle electrificat a Catalunya, tot assolint 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, la creació de 9.000 nous punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat i l'estalvi de 470.000 tones de CO2.

Promoció de la mobilitat sostenible

Promoure la mobilitat sostenible és una de les línies d'actuació del Pla d'Acció Climàtica d'FGC Turisme, que inclou un conjunt de mesures per reduir l'impacte ambiental de les activitats de la companyia. El pla desenvolupa l'estratègia corporativa de Ferrocarrils, que té identificats el canvi climàtic i la preservació del capital natural com uns dels principals reptes de cara al 2030 i el principi de sostenibilitat com un dels quatre eixos estratègics de l'empresa.

L'aparcament de Monistrol Vila és un dels punt d'accés per a les persones que volen arribar a Montserrat amb un transport sostenible, el Cremallera, que, a més, és l'únic que arriba fins al centre del recinte del Santuari. L'explotació de Montserrat d'FGC Turisme (que inclou Cremallera i Funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova) disposa, a més, del certificat ambiental ISO 14001 que acredita el seu compromís amb la protecció del medi ambient amb la implantació del seu Sistema de Gestió Ambiental. En l'àmbit de la sostenibilitat, també destaca que el Cremallera i Funiculars de Montserrat es mouen amb energia certificada 100% garantida d'origen renovable.