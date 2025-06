Els restaurants amb Segell QS de Manresa repartiran 5.000 lupes per posar en valor la seva excel·lència sanitària

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una nova acció per reforçar el valor del Segell de Qualitat Sanitària (QS) entre la ciutadania. Aquesta setmana, ha distribuït 5.000 lupes entre els setze restaurants de la ciutat que disposen d'aquest distintiu municipal. L'objectiu és fer visible l'excel·lència d'aquests establiments en higiene i seguretat alimentària i donar a conèixer un reconeixement que sovint passa desapercebut però que pot ser determinant a l'hora de triar on anar a menjar.

Un missatge que cal llegir de prop

Cada lupa es presenta dins una funda que conté un missatge escrit amb lletra molt petita. El text, sota el títol Des d'una òptica nova, convida a parar atenció als detalls que no es veuen a simple vista, com són les pràctiques higièniques rigoroses i el compromís amb la seguretat alimentària.

El missatge, signat per l'Ajuntament de Manresa, diu textualment: "Mira el que no veus a simple vista. Els establiments que cuiden cada petit detall, tot allò que no es veu a simple vista, es mereixen un gran reconeixement. Per això, hem impulsat el segell QS, un distintiu per als establiments amb pràctiques excel·lents en higiene i seguretat alimentària. Tria qualitat, seguretat i confiança"

Amb aquest gest simbòlic, els restaurants distingits volen compartir amb els seus clients el valor afegit que suposa obtenir el Segell QS i reivindicar el treball invisible que hi ha darrere de cada plat, especialment en l'àmbit de la manipulació i el control sanitari.

Una eina per reforçar la confiança i el criteri de tria

Aquesta acció promocional neix arran de la petició expressa del mateix sector de la restauració, que va plantejar la necessitat de fer arribar millor a la ciutadania què significa tenir el Segell QS i com pot influir en la seva decisió a l'hora de consumir.

El distintiu, impulsat per l'Ajuntament, està pensat perquè els clients puguin prendre decisions informades. És també una manera de premiar els establiments que compleixen de manera excel·lent els protocols sanitaris i animar-ne d'altres a seguir el mateix camí. El missatge que es vol transmetre és clar: qualitat sanitària també és qualitat gastronòmica i confiança.

El distintiu s'estendrà a les pastisseries el 2026

El Segell QS, fins ara vinculat principalment a la restauració, s'ampliarà aviat a un altre àmbit clau: les pastisseries amb obrador propi. L'Ajuntament de Manresa ja ha iniciat el procés perquè aquestes puguin optar al distintiu a partir del gener del 2026.

Onze pastisseries de la ciutat ja han mostrat interès i es preparen per a les visites d'avaluació, previstes per al mes de juliol. Aquestes inspeccions seran realitzades per una empresa externa especialitzada en seguretat alimentària, amb la voluntat de garantir el màxim rigor i objectivitat en el procés.

Les pastisseries amb obrador representen un sector exigent, amb processos d'elaboració delicats i amb un prestigi destacat en l'oferta alimentària local. L'Ajuntament confia que l'entrada d'aquest nou col·lectiu donarà encara més visibilitat al Segell QS i consolidarà el seu valor com a referent de qualitat dins el comerç alimentari de proximitat.

Cap a una ampliació progressiva

La voluntat municipal és que el Segell QS s'estengui progressivament a tot el sector minorista d'alimentació, sempre garantint la màxima exigència i transparència. Amb aquest projecte, Manresa vol situar-se com un referent en bones pràctiques sanitàries dins l'àmbit gastronòmic i comercial, posant l'accent en la confiança com a eix fonamental de la relació entre establiments i consumidors.