Cinc fires gastronòmiques de Catalunya que tot gurmet hauria de conèixer

Arriba l’estiu i amb ell s’obre la temporada de fires que ens fan sortir de casa amb un somriure i el pap buit. A Catalunya, la gastronomia és una festa, i mai millor dit. A cada racó del país, pobles i ciutats celebren amb orgull allò que tenen de bo: cireres acabades de collir, musclos del Delta, vins de qualitat, pintxos que són petites obres d’art. I no només mengem, sinó que compartim, ballem, descobrim i ens retrobem amb el territori.

A més, enguany Catalunya ha estat nomenada Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un reconeixement impulsat per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que posa en valor la producció alimentària i la cuina catalana i que consolida Catalunya com el país del món on es menja i beu millor.

Un tast de vi durant la festa de la cirera del Papiol

Ajuntament del Papiol

En aquest Carretera i Manta, et proposem cinc fires que et faran llepar els dits i ompliran la teva agenda d’estiu amb propostes irresistibles. Les hem triat perquè són autèntiques, saboroses i perquè, a més, et permeten conèixer una mica més aquest país tan ric que tenim sense recaure sempre en les parades més habituals. Així que deixa’t portar per la gana i prepara’t per un tour gastronòmic amb molt de gust.

1. Temps de Vi (Vilanova i la Geltrú)

Vilanova i la Geltrú s’ha guanyat el cor dels amants del bon beure amb el seu Temps de Vi, una fira que, any rere any, atrau curiosos i gent amb ganes de passar-ho bé. Del 12 al 15 de juny, la rambla Principal es transforma en una gran barra de tast a l’aire lliure, amb estands de cellers de tot Catalunya, maridatges, música en viu i un ambient que ho impregna tot d’alegria i bon rotllo.

Vilanova i la Geltrú acull una de les fires on tastar els millors vins de casa nostra

Fires Catalanes

Un dels grans atractius d’aquest festival són els tastos en veler: navegar pel mar mentre t’expliquen les particularitats d’un bon vi blanc o d’un escumós del Penedès no té preu. També hi ha concerts i activitats per a totes les edats, així que si hi vas en família, no et faltaran plans.

Gaudir d'un bon vi en veler és una de les millors experiències de la fira

Vilanova Blog

I ja que ets a Vilanova, no oblidis fer una visita a la platja del Far, una caminada pel passeig marítim o una volta pel barri de mar. I si tens gana (que segur que sí), acosta’t a la zona del port per menjar peix fresquíssim o un arròs dels que deixen empremta.

La Platja del Far és un espai ideal per fer una bona caminada ara amb el bon temps

Tripadvisor

2. Festa de la Cirera i la Gastronomia (el Papiol)

Quan arriben les cireres, és senyal que la primavera s’acaba i l’estiu truca a la porta. A el Papiol, aquesta fruita vermella i dolça es converteix en protagonista durant el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny en què el poble bull d’activitats. La Festa de la Cirera i la Gastronomia no és només un mercat de productes locals: és una mostra del que pot oferir un poble quan posa el cor en allò que fa.

La cirera és un dels productes de més qualitat de Catalunya

Fires Catalanes

A més de poder tastar cireres de diferents varietats i productes derivats (melmelades, pastissos, licors…), hi trobaràs una programació ben completa: tallers infantils, música en directe, castellers, paradetes d’artesania i propostes gastronòmiques amb la cirera com a fil conductor. El mercat de proximitat i el showcooking atrauen tothom, des de famílies fins a paladars més exigents.

Tot i que la cirera és la protagonista, també hi ha parades de diversos productes catalans

Ajuntament del Papiol

Un cop allà, aprofita la visita per recórrer el nucli antic, amb carrers estrets i racons amb encant, i no et perdis el Castell del Papiol, que ofereix visites guiades i unes vistes increïbles sobre la vall del Llobregat. I si et queda temps, una escapada a Collserola sempre és bona idea per acabar la jornada amb una caminada tranquil·la entre boscos mediterranis.

El castell del Papiol pot ser un lloc perfecte per tancar un dia pel municipi

Baix Llobregat Turisme

3. Jornades Gastronòmiques del Musclo (Deltebre)

Poques coses ens connecten tant amb el territori com un bon plat de musclos. I si a sobre som al Delta de l’Ebre, l’experiència és rodona. Les Jornades Gastronòmiques del Musclo, del 20 al 30 de juny, són una oportunitat perfecta per gaudir del producte estrella de la zona en la seva millor època. Restaurants de Deltebre i voltants ofereixen menús especials que van des dels clàssics musclos al vapor fins a creacions més atrevides amb arrossos, sopes i tapes que fan honor al producte.

Quina millor manera de gaudir de les Terres de l'Ebre que provant un dels productes principals de la zona

Terres de l'Ebre

Aquestes jornades són una excusa ideal per descobrir el Delta: pots fer una ruta amb bicicleta entre arrossars, visitar la llacuna de l’Encanyissada, fer una passejada amb barca fins a la desembocadura de l’Ebre o simplement gaudir de la calma infinita de les platges salvatges com la del Trabucador.

Navegar amb una barca de perxar a la llacuna de l'Encanyissada pot ser una gran opció per fer en família

Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre

I si t’agrada la fotografia o l’observació d’aus, prepara’t per veure flamencs, agrons i tota mena d’ocells que donen vida a aquest entorn únic. I per rematar-ho, a la nit, tria un restaurant vora l’aigua i demana musclos amb una copa de vi blanc ben fresc. L’estiu t’haurà arribat de cop.

El Delta de l'Ebre et permet veure aus úniques en tot el territori català

Francesc Comellas Corral

4. Vilatapes (Vilallonga del Camp)

Si ets dels que no pot resistir una tapa ben feta, apunta't aquesta cita al calendari que es celebrarà el primer cap de setmana de juliol. A Vilallonga del Camp, al cor del Tarragonès, celebren el Vilatapes amb una ruta que converteix el poble en un festival de sabors. Durant quatre dies, bars i restaurants participants ofereixen tapes creatives, sovint amb productes de proximitat, que mariden amb una beguda i moltes ganes de passar-ho bé. Cada establiment competeix per tenir la tapa més popular i el públic vota: el menjar i la competició, sempre una bona combinació.

Vilallonga del Camp acull una fira plena de cuina de qualitat per gaudir en família o amics

Fem Turisme

El millor d’aquesta fira és que et permet descobrir, pas a pas (i tapa a tapa), la vida local. Pots fer la ruta amb amics, reservar una tarda per anar a tastar, o quedar-t’hi el cap de setmana. Cada parada és una excusa per xerrar amb la gent del poble, conèixer nous sabors i endinsar-te en la seva manera de fer. És una experiència gastronòmica que es viu al carrer, amb ritme festiu i ganes de gaudir. A més, és una experiència completament diferent que qualsevol altra, lluny de les típiques aglomeracions de festivitats en municipis més grans.

El Museu d'Art Rupestre de Prades, una escapada ideal per fer amb els petits de casa

La Ruta de l'Art Rupestre

Si vols complementar la visita, et pots apropar fins a Alcover per visitar el Museu de les Muntanyes de Prades, fer una escapada a Valls o una direcció sud cap a la capital de la zona, Tarragona. A l’estiu, la zona s’omple de vida i és una manera excel·lent de descobrir la cuina local en petit format… però gran sabor!

Valls pot ser una gran opció per acabar el dia per les terres de l'Alt Camp

Turisme Costa Daurada

5. Festa del Pintxo (Lliçà d’Amunt)

I per acabar, anem cap al Vallès Oriental, on cada juliol Lliçà d’Amunt celebra la seva Festa del Pintxo des de fa ja set anys. Aquesta és una fira de format mini, però amb ambient gran, que es celebrarà el divendres 27 de juny, un context molt més proper que altres de les propostes d’aquest Carretera i Manta.

La festa del pintxo de Lliçà és un espai petit i acollidor per gaudir de gran gastronomia i d'una experiència diferent

Fem Turisme

Els bars i restaurants locals preparen pintxos variats: de carn, peix, vegetarians, dolços... i els serveixen en un format festiu que omple els carrers de gent amb ganes de tastar i passar-s’ho bé. Cada any hi ha novetats i un cartell d’activitats que acompanya les degustacions amb música, concursos i bon ambient.

La festa del Pintxo a Lliçà d'Amunt, una experiència culinària i social especial

Festa Catalunya

És una fira pensada per a tothom, des dels més joves que busquen una tarda entre amics fins a famílies que volen fer un sopar a l’aire lliure amb diferents opcions per triar. I ja que ets per la zona, aprofita que el Vallès permet fer infinitat d'activitats, des d'un pícnic per algun dels seus parcs o visitar alguna de les seves esglésies amagades com la de Sant Sebastià de Montmajor. Tot i això, si preferiu passejar pels carrers d'alguna ciutat, aprofiteu que teniu Granollers ben a prop per fer-hi un vol i trobar botigues, cultura i més gastronomia.

L'Església de Sant Sebastià de Montmajor, una petita però acollidora església per visitar

Turisme Vallès

Cada fira és una porta oberta a una realitat local, a una cuina que es viu de manera col·lectiva i que connecta amb la terra, amb les estacions i amb la gent. Aquestes cinc propostes no són només una manera de menjar bé: són una oportunitat per fer poble, per conèixer llocs amb encant i per omplir l’estiu de moments que es recorden a taula.

La fira del vi de Vilanova, el lloc ideal per gaudir del bon vi

Garraf Turisme

I el millor de tot? Que no cal anar gaire lluny per viure-ho. Des de la costa fins al Delta, passant per pobles del Vallès o el Baix Llobregat, cada escapada et pot portar una sorpresa, una recepta nova o una posta de sol que et farà allargar la sobretaula. Així que ja ho saps: aquest estiu, posa’t les sabates còmodes, la panxa contenta i surt a descobrir Catalunya… un mos darrere l’altre.