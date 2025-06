Cinc racons amagats per refrescar-te com mai durant aquest estiu

L’estiu és sinònim de descoberta, de dies llargs i d’aventures a l’aire lliure. Quan la calor apreta, molts busquem fugir de les platges massificades i trobar aquell indret que sembla tret d’un conte, on l’aigua és fresca, el silenci parla i la natura es mostra en el seu estat més pur. Catalunya n’és plena de racons així.

El Gorg de la Foradada, un dels racons amagats de la comarca d'Osona

Tripadvisor

En aquest Carretera i Manta, et proposem cinc llocs màgics per omplir l’estiu de banys inoblidables, caminades amb vistes i moments de pau. No són espais preparats per al turisme de masses, i potser per això mantenen el seu encant intacte. Si t’agrada endinsar-te una mica més enllà, preparar una motxilla amb entrepà i banyador, i deixar-te portar pel so dels ocells i l’aigua, aquests cinc racons són per a tu.

1. El pantà de Canelles i el congost de Mont-rebei (Pallars Jussà)

Comencem fort: el congost de Mont-rebei és un dels paisatges més espectaculars del país, i no per casualitat. Però si hi accedeixes des del pantà de Canelles, amb caiac o barqueta, l’experiència puja de nivell. L’aigua d’un blau intens, les parets que s’enfilen vertiginoses i la sensació de travessar un passadís natural gegant fan d’aquesta ruta una autèntica aventura estiuenca.

El Pantà de Canelles es troba just a la frontera amb l'Aragó

Catalunya Turisme

Llogar un caiac a l’embarcador de Corçà i remar fins al congost és una activitat apta per a tots els públics, sempre que es faci amb calma. La ruta permet fer parades, banyar-se en cales solitàries i contemplar aus rapinyaires que nien a les parets. I si ets de caminar, pots combinar-ho amb la ruta a peu pel camí excavat a la roca.

Travessar el congost en caiac és una experiència inoblidable

Catalunya Turisme

També pots aprofitar la visita per explorar altres punts d’interès de la zona, com l’ermita de la Pertusa —amb vistes increïbles sobre el pantà— o fer una escapada a la vila d’Àger, amb encant medieval i ideal per passar-hi la nit o menjar-hi després de la ruta.

El Mirador de la Pertusa és un punt espectacular per gaudir de les vistes del pantà de Canelles

Catalunya Turisme

2. Gorg Blau (Garrotxa)

En plena Alta Garrotxa, un dels espais més salvatges i menys alterats del país, s’amaga el Gorg Blau. Situat prop del petit nucli de Sadernes, aquest toll d’aigua de color intensament verdós —gairebé turquesa segons la llum— és un dels més espectaculars de la zona. L’accés requereix una caminada que comença al famós pont de Sadernes i ressegueix la riera de Sant Aniol.

El Gorg Blau és un espai per gaudir de la natura

Alta Garrotxa

L’aigua sol ser fresca i cristal·lina, envoltada de parets de roca i vegetació densa. La sensació d’aïllament i calma és absoluta, especialment si s’hi va entre setmana o a primera hora. No hi ha cap servei, i cal tenir en compte que l’accés amb vehicle està restringit en època alta, així que planifica bé l’excursió.

Prepara't per fer una bona caminada abans de poder banyar-te al gorg

Experiència Rural

A més del bany, pots aprofitar per fer la ruta fins a l’ermita de Sant Aniol d’Aguja o explorar altres gorgs i salts d’aigua de la zona. I si vols acabar el dia amb una visita cultural, acosta’t al preciós poble de Besalú, amb el seu pont romànic i carrers empedrats plens d’història i encant.

Besalú és una parada obligatòria si es passa per la Garrotxa

Arxiu NG

3. Cales amagades entre Roses i Cap Norfeu (Alt Empordà)

Entre Roses i Cadaqués, el paisatge es transforma en una combinació única de roques abruptes, mar blau intens i camins que s’endinsen cap a algunes de les cales més especials de la Costa Brava. Aquí hi trobem racons tranquils i salvatges com Cala Montjoi, Cala Rostella, Cala Jóncols o Cala Pelosa.

Has de fer una petita caminada per arribar a la cala Rostella des del camí de ronda

Costa Brava

Moltes d’aquestes cales s’hi poden accedir a peu des del camí de ronda, però també es pot arribar en vehicle (fins a certs punts) o per mar. Són ideals per fer snorkel, relaxar-se amb la tranquil·litat que dona l’aïllament, o gaudir d’una posta de sol amb vistes increïbles sobre el Cap de Creus.

La cala Montjoi i el seu entorn és ideal per fer snorkel

Costa Brava

És una zona perfecta per desconnectar del món, envoltat de natura, i on encara es pot sentir aquella Costa Brava autèntica. A més, pots aprofitar la ruta per visitar el Parc Natural del Cap de Creus, fer una parada cultural a Cadaqués o al port pesquer de Roses, o fins i tot passar-hi la nit en algun dels petits refugis o establiments aïllats com el de Cala Jóncols o la Pelosa

La Pelosa, una de les cales més acollidores de tota la costa catalana

Visit Roses

4. Toll del Vidre (Terra Alta)

Si busques un gorg de postal, envoltat de pins i amb una petita cascada, el Toll del Vidre et farà feliç. Situat al municipi d’Arnes, aquest toll rep el nom per la transparència de les seves aigües, que reflecteixen el cel com si fossin de cristall.

El Toll del Vidre, al costat del municipi d'Arnes

Arxiu

És fàcil d’arribar-hi amb cotxe (hi ha una pista forestal que s’hi acosta molt), i després només cal caminar uns minuts. Tot i això, pels més animats, és un espai ideal per fer una bona ruta de senderisme i acabar amb un bany ben refrescant a les aigües del Toll del Vidre.

Toll del Vidre, un lloc perfecte per un bany refrescant

Tripadvisor

La zona convida a fer més que un simple bany: pots endinsar-te als Ports de Beseit, amb rutes espectaculars com la del Parrissal o la pujada al Mont Caro. A més, Arnes i Horta de Sant Joan són pobles amb encant, plens de pedra, silenci i bon menjar.

Els Ports de Beseit es troben a només 40 minuts en cotxe des de Tortosa

Turisme d'Aragó

5. Gorg de la Foradada (Osona)

Un clàssic que mai falla. El Gorg de la Foradada, al cor de la vall de Sau-Collsacabra, és un indret que sembla tret d’un somni. Una cascada cau des d’una paret circular, i l’aigua forma un toll profund, envoltat de vegetació exuberant. El nom li ve del forat a la roca que deixa passar un raig de llum preciós quan el sol hi incideix.

És important anar amb compte durant la caminada abans d'arribar al gorg de la Foradada

Ajuntament de l'Esquirol

Tot i que s’ha fet força popular els últims anys, continua sent un espai amb encant si hi vas d’hora o entre setmana. A l’estiu, un bany aquí és com una abraçada fresca a la natura. Des de Cantonigròs s’hi accedeix a peu en uns 20 minuts, per un camí fàcil i ben indicat. Porta calçat còmode i ves amb compte si ha plogut, perquè pot relliscar. I sobretot, no oblidis de respectar les normes de l’espai natural: no es pot fer foc ni acampar, i cal mantenir-lo net.

El Pantà de Sau és un lloc perfecte per gaudir d'una bona ruta en caiac

Kayak Sau

Un cop visitat el gorg, pots aprofitar per descobrir el Pantà de Sau, un lloc ideal per fer piragüisme o gaudir de les vistes des del mirador del Ter. També pots explorar altres racons del Collsacabra, com Tavertet i els seus cingles, que ofereixen panoràmiques impressionants i senders tranquils entre boscos de faigs i roures.

Els cingles de Tavertet, un racó excel·lent per gaudir de les vistes del Pantà de Sau

Tavertet Experience

Aquest estiu, explora amb respecte

Aquestes cinc propostes són una mostra de la riquesa natural que tenim a tocar de casa. Racons que no surten a totes les guies, però que captiven per la seva autenticitat. L’única condició per gaudir-los és cuidar-los: portar el menjar a la motxilla, no deixar rastre, fer servir senders senyalitzats i compartir espai amb silenci i cura.

El Congost de Montrebei, entre les províncies de Lleida i Osca

Congost de Montrebei

Perquè descobrir no vol dir conquerir, sinó connectar. I aquest estiu, més que mai, connectar amb la natura és una forma d’estimar-la —i estimar-nos. Així que, ja ho saps: prepara’t per viure l’estiu a la fresca, amb banys d’aigua freda, caminades entre arbres i records que només neixen lluny del soroll.

Puja al cotxe, mira el mapa i deixa’t perdre… que a vegades, el millor camí és el que no tenies previst.