Quan cau la nit i la calor afluixa, el cel es transforma en un escenari gegant, ple d'estrelles que parpellegen i històries antigues que viatgen amb la llum. L’estiu no és només per banyar-se, caminar o descobrir racons amagats. També és l’època ideal per reconnectar amb l’univers i tornar a mirar amunt. I si hi ha un moment especial per fer-ho, són les nits d’agost, quan arriben les Llàgrimes de Sant Llorenç —la pluja d’estels més esperada de l’any—, que converteixen el firmament en un espectacle gratuït i inoblidable.

L'Observatori Castelltallat, un lloc ideal per gaudir de la pluja d'estrelles

Bages Turisme

Catalunya és terra de muntanyes i cels foscos, de racons silenciosos on la llum artificial no ha guanyat la partida. En aquest Carretera i Manta, et proposem cinc indrets ideals per veure les estrelles com mai, respirar fondo i deixar que l’univers ens recordi com n’és de gran —i com de petits en som.

1. Parc Astronòmic del Montsec (la Noguera)

El Montsec és el gran clàssic del cel nocturn català. Declarat Reserva Starlight, aquest indret privilegiat ofereix unes condicions excepcionals per observar el firmament. I al cor d’aquesta serralada hi trobem el Parc Astronòmic del Montsec, un espai on ciència, natura i emoció s’uneixen per fer-nos tocar les estrelles, literalment. El seu planetari obert, les sessions guiades i el telescopi gegant el converteixen en una experiència total, tant per a petits com per a grans.

El Parc Astronòmic Montsec és un dels centres astrològics amb més renom del territori català

Parc Astronòmic Montsec

Durant les nits d’agost, les activitats s’amplien per aprofitar les Llàgrimes de Sant Llorenç, amb observacions especials i xerrades astronòmiques sota el cel ras. Però si ets més de contemplar en silenci, només cal estirar-se a qualsevol prat o mirador del voltant per gaudir d’un espectacle d’estrelles sense filtres.

Amb totes les activitats que ofereixen és el lloc perfecte per anar amb tota la família

Parc Astronòmic Montsec

En l’anterior Carretera i Manta ja us vam parlar del congost de Mont-rebei i de la vila d’Àger, dues joies imprescindibles de la zona. Per no repetir-nos, aquest mes d’agost us convidem a descobrir altres racons de la zona: com el castell de Mur, penjat sobre un turó amb vistes infinites i un silenci gairebé medieval; o el monestir de les avellanes, ideal per una visita cultural tranquil·la. Tot i això, si encara no has tingut l’oportunitat de visitar tota la zona del pantà de Canelles i vols aprofitar el bon temps, endavant! Ves a gaudir d’uns dels racons més espectaculars de casa nostra i aprofita per contemplar la muralla de Finestres que et deixarà completament bocabadat.

La muralla de finestres es troba just amb la frontera amb l'Aragó

Congost de Mont-rebei

2. Parc Astronòmic de Castelltallat (Bages)

A només mitja hora de Manresa, entre boscos i camps de cereals, s’amaga un dels cels més foscos de la Catalunya central. La serra de Castelltallat és un balcó natural perfecte per observar la nit, amb un petit observatori astronòmic gestionat amb passió i vocació divulgativa. Les sessions guiades que s’hi organitzen són íntimes i molt recomanables, especialment en nits clares d’estiu.

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat amb un cel profund

Bages Turisme

Però també pots pujar pel teu compte al mirador de les restes del castell, amb vistes de 360º sobre el Bages, el Solsonès i més enllà. Allà dalt, sense pressa i amb una manta a terra, és fàcil perdre’s comptant estels fugaços o identificant constel·lacions.

La Via Làctia sobre Castelltallat

David Boixo

La zona convida a fer-hi més d’una parada: pots visitar el santuari de Pinós, centre geogràfic de Catalunya, o passejar pels carrers de Cardona, amb el seu castell imponent i la famosa muntanya de sal. I si t’hi quedes a dormir, busca allotjaments rurals que ofereixin sopars sota les estrelles.

Cardona és un dels icones de casa nostra

Catalunya Turisme

3. Parc Astronòmic Muntanyes de Prades (Baix Camp)

Les muntanyes de Prades han estat reconegudes com a Destinació Turística Starlight, i no és per casualitat. Aquí, el cel brilla net com en pocs llocs del sud del país, gràcies a l’altitud, l’aïllament i el compromís del territori amb la preservació del paisatge nocturn. Des de qualsevol clariana, prat o mirador de la zona —com el Tossal de la Baltasana— pots gaudir d’una nit d’estiu espectacular.

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades permet gaudir d'activitats amb tota la família

Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

Els pobles que envolten aquestes muntanyes, com Capafonts, la Febró o la mateixa vila de Prades, són ideals per passar-hi el cap de setmana: aire fresc, camins de conte i molt poca contaminació lumínica. Un racó únic per gaudir d'una nit màgica contemplant el nostre entorn.

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades és un dels racons més màgics de Catalunya

Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

I si et ve de gust allargar el dia, apropa’t fins a Siurana, un dels pobles amb més encant de Catalunya, penjat sobre la roca i amb unes postes de sol que ja semblen preludi de la nit estrellada.

El poble de Siurana està situat en un turó i és un dels miradors més bonics de la Costa Daurada

Priorat

4. Parc Natural del Cadí-Moixeró (Berguedà)

Veure les estrelles des de la base del Pedraforca és una experiència que deixa empremta. Aquesta muntanya amb forma de forca doble és ja un símbol, però quan cau la nit i el seu perfil es retalla sota un cel ple de punts brillants, la màgia es multiplica. El Parc Natural del Cadí-Moixeró ofereix molts punts elevats i lluny de focus urbans, ideals per estirar-se a terra i deixar-se endur pel firmament.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró és perfecte per aquells més aventurers

Visit Pedraforca

Durant la pluja d’estels, racons com Gósol, Saldes o el mirador del Gresolet són llocs privilegiats per observar, fer fotografies nocturnes o simplement compartir una estona en silenci.

És un espai sense pràcticament contaminació lumínica

Centre Astronòmic del Pedraforca

I per completar la jornada, pots fer alguna caminada de dia —com la pujada al refugi Lluís Estasen—, visitar el castell de Gósol o descobrir la relació de Picasso amb la zona, que hi va passar una temporada el 1906. Art, natura i estrelles: un triangle perfecte.

És una parada perfecta per a organitzar una bona escapada

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

5. Observatori de Pujalt (Anoia)

El Petit Observatori de Pujalt, a l’Alta Anoia, és un projecte apassionat que combina divulgació, ciència i emoció. Ofereixen tallers, observacions amb telescopi i sessions especials per a famílies o grups. Durant l’agost, preparen activitats al voltant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, que es poden veure perfectament gràcies a la foscor del cel d’aquest petit altiplà.

L'Observatori de Pujalt organitza tota una sèrie d'activitats ideals per passar una nit inoblidable

Observatori de Pujalt

Pujalt és un poble petit, amb cases de pedra i un silenci que convida a quedar-s’hi. El paisatge que l’envolta és obert, ondulat i gairebé sempre amb una brisa fresca a l’estiu. Ideal per fugir de la xafogor i passar una nit entre constel·lacions.

També s'organitzen sopars sota les estrelles

Observatori de Pujalt

A la zona pots aprofitar per visitar el camp d’aviació republicà de Pujalt, que té un petit museu, o fer rutes a peu per l’Alta Segarra, plena de camps daurats i poblets amb encant com Conill o l’Astor. Un tros de país que respira pau... i somnis nocturns.

Els carrers de Pujalt són una parada obligatòria

Catalunya Turisme

Aquest estiu, mira amunt i gaudeix

Els paisatges poden captivar, però el cel ens recorda que hi ha molt més enllà. Aquest estiu, busca un lloc fosc, deixa el mòbil de banda i estira’t a terra. Observa com el firmament es desplega sobre teu, amb estels que creuen l’horitzó, planetes que brillen i una Via Làctia que sembla pintada a mà.

L'agost és el moment ideal de l'any per gaudir de la pluja d'estrelles

Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

No cal ser expert ni tenir telescopi: només cal silenci, curiositat i ganes de somiar. I potser, en una d’aquestes nits màgiques, una estrella fugaç et recordi aquell desig que fa temps que guardes. Perquè a vegades, mirar amunt és la millor manera de tornar a mirar endins.