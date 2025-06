Els pèsols i les tavelles protagonitzen el sopar de primavera de les Temporades Gastronòmiques del Bages a Artés

Artés ha estat aquest dimecres l'escenari del sopar de primavera de les Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa que posa en valor els productes de temporada i la cuina del territori. El complex cultural de Cal Sitges va acollir una vetllada que va reunir restauradors, cellers i públic general al voltant dels pèsols i altres llegums frescos, amb un menú creatiu i maridatges de vins de la DO Pla de Bages. L'esdeveniment, que forma part de la Fira ViBa 2025, va esdevenir un espai de celebració de la gastronomia sostenible i de reconeixement als petits productors de la comarca.

Cuina de temporada i compromís amb la terra

En els parlaments d'obertura, les autoritats van remarcar el valor estratègic del sector agroalimentari local. Hi van intervenir l'alcalde d'Artés, Enric Forcada; el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez; el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Carles Playà, i Nani Sala, en representació d'Slow Food Catalunya Central i de Bages Impuls. Tots ells van coincidir a assenyalar la importància de defensar els pagesos i els petits productors com a garants d'un territori viu, tant des del punt de vista econòmic com cultural i ambiental.

La gastronomia, van apuntar, és una de les eines més potents per preservar aquesta identitat col·lectiva. I la millor manera de fer-ho és posant en valor allò que és local, de temporada i elaborat amb sensibilitat.

Una experiència sensorial amb llegums del Bages

Els comensals es van trobar dues tavelles de pèsols damunt del plat com a detall de benvinguda. Lluny de ser només ornamentals, es va convidar el públic a desgranar-les i tastar-ne el fruit cru, una proposta que va sorprendre pel seu sabor dolç i fresc.

Abans de començar el sopar, els representants dels cellers i restaurants participants van presentar les seves propostes. Per part dels cellers de la DO Pla de Bages hi eren: Artium, Fargas Fargas, Més que Paraules, Sanmartí, Vinyes de Castellgalí, Jaia Viticultors i Collbaix. Pel que fa als restauradors, hi van prendre part Can Patoi (Navarcles), Cau de l'Ateneu, Laida i L'Obradora (Manresa), La Sardana i La Xicra (Artés), i Mas de la Sala (Sallent), tots ells compromesos amb els valors del moviment Slow Food.

Un menú llarg i memorable

El sopar es va basar en llegums frescos del Bages: pèsols, faves, mongetes tendres i cigrons. El menú, elaborat de manera col·laborativa pels restauradors, va incloure plats com:

Amanida de mongeta tendra amb ceba i tomàquet cirerol del Prat

Hummus de tavella de pèsol i cigronet

Brandada de bacallà amb pèsol encurtit i menta fresca

Amanida de favetes amb pernil

Crema suau de pèsol negre amb bolets de primavera

Pèsols ofegats amb ou ecològic a baixa temperatura

Faves amb tavella a la catalana

Gelat de pèsol a la menta

Pastís de faves i taronja

Una proposta extensa i d'alt nivell gastronòmic, que va rebre una excel·lent acollida entre els assistents.

Una cita anual amb quatre sabors

Les Temporades Gastronòmiques del Bages són una iniciativa d'Slow Food Catalunya Central que posa en relleu quatre productes de l'horta bagenca, un per cada estació. Enguany, el pèsol representa la primavera; a l'estiu serà el tomàquet; a la tardor, l'albergínia blanca (coneguda com a nineta); i a l'hivern, la col verda manresana.

Aquest cicle forma part del programa 12 mesos, 12 paisatges, impulsat per la Generalitat de Catalunya dins el marc de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, i compta amb el suport del Rebost del Bages, la DO Pla de Bages, Bages Turisme i, en aquesta ocasió, l'Ajuntament d'Artés.

Amb aquest format col·laboratiu i territorial, el sopar de primavera va tornar a demostrar que la gastronomia pot ser una eina de transformació i arrelament al territori.